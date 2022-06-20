11歲女童打疫苗後患心肌炎惹關注　劉宇隆：相信幼兒打科興冇問題

11歲女童蕭奕彤早前因心肌炎入院留醫，其家人曾透露她在入院3周前接受復必泰疫苗注射，令全城再度關注疫苗問題。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（20日）在商台電台節目表示，復必泰藥廠並沒有提供兒童份量包裝的疫苗，3歲以下幼童接種份量為成人的十分之一，需人手抽取適用份量，故未能為幼童提供接種。不過，他指科興藥廠去年進行初步研究，指6個月至3歲幼童接種科興後有效防重症及死亡，他個人相信幼童接種科興「一定冇問題」，委員會亦會考慮降低注射科興的年齡。



早前11歲品學兼優女童因心口痛及肚痛入院檢查，證實為心肌炎需要留院觀察，惟情況在短短兩日內急轉直下，被送往兒童醫院深切治療部搶救，一度只能以人工心肺維持心肺功能，減輕心臟負荷。女童的姨姨在6月10日發文，透露奕彤曾注射第二針復必泰疫苗，形容女童品學兼優，考獲第一志願中學、樂天善良、善解人意。幸而女童在6月16日已清醒，並對全港人為她打氣而感到驚喜，目前仍在醫院留醫。

11歲蕭奕彤在注射復必泰後3周，患心肌炎入院，一度情況危險，需靠人工心肺。（資料圖片）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在881903的電台節目表示，本港5至11歲兒童接種復必泰的劑量是成年人三分一，但藥廠並沒有向本港供應兒童裝疫苗，而要由經專業訓練的藥劑師抽取適當份量；如果6個月大至3歲幼童接種劑量是成人的十分之一，基本上無信心可以精準抽取份量，意味藥廠不提供兒童裝疫苗的話，本港就未能安排幼童接種。

他又指，輝瑞藥廠早前招募數千名6個月大至5歲的幼童參與研究，得出的免疫調節數據顯示，幼童接種復必泰新冠疫苗後，血液內產生的免疫反應與其他年齡群組相若。而美國食品藥品管理局早前已批准這個年齡群組的幼童接種復必泰，劑量是成年人的十分一，需要接種3劑。他認為，本港會否跟隨做法，他相信特區政府有主動向藥廠索取數據，但藥廠是否申請降低接種年齡則屬商業考慮。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆（資料圖片）

劉宇隆：相信幼童接種科興冇問題

劉宇隆表示，科興藥廠在去年8至9月在南非和智利等4國進行初步研究，同樣有免疫調節數據顯示，6個月大至3歲幼童接種科興新冠疫苗後，可有效預防重症及死亡。他個人相信，幼童接種科興疫苗一定沒問題，又表示自己己為很多3歲幼童注射科興。他指，港府正向藥廠索取數據，如果資料齊備，委員會將開會檢視，考慮是否降低科興疫苗的接種年齡。