假日好去處｜旺角5萬呎綠洲親子寵物嘉年華免費入場 必玩5大專區

要在鬧市找一個可以帶齊小孩、毛孩出動去玩的地方不容易，由即日起連續2個星期六、日，於旺角鬧市區舉行的親子綠色寵物共融嘉年華，全場佔地50,000呎，劃分成8個區域，親子必玩有獎攤位遊戲區、親子及寵物工作坊及寵物市集等，一次過讓大人、小朋友及毛孩盡情玩樂。

攝影:黃寶瑩



由即日起至19及25至26日旺角鬧市舉行區大型親子綠色寵物共融嘉年華，地點設於旺角東站洗衣街，在佔地超過50,000呎的草地上，現埸劃分為幾個區域包括親子及寵物工作坊、攤位遊戲、狗狗領養日、音樂表演、本地手作及寵物市集、園圃花藝墟市、綠色環保教育等，帶來玩樂新體驗，讓大人小朋友毛孩都可以盡情狂歡。

即睇5大必玩專區

《有獎攤位遊戲》

攤位遊戲是嘉年華必備項目，場內設多個攤位有獎攤位遊戲，汽水圈、射籃球、大型飛標等。

+ 3

《親子工作坊》

由dne_repurpose、集棄場David、卡板叔叔等將「Robot R」、「鬼口水」、「Fotomo」、「歲月如歌白鐵信箱x立體摺」、「捕夢網編織」、「木頭機械人匙扣」帶到現場工作坊，每位參加的小朋友可以透過工作坊讓發揮無限創意。

+ 8

《留影及展覽區》

在未能出國旅行的日子，又想找特別主題活動，場地設有多個大型特式打卡擺設，特別邀請DefenderLand安排2架型格露營車Land Rover Defender，並展示出露營用品，大會設有專業攝影師提供即時拍照服務，留下難忘回憶。

+ 1

《音樂表演》

大會邀請多位熱愛音樂的表演嘉賓於特設的榕樹下演出，表演者包括Viu TV全民造星 3 參賽者Candy@sailorcandyng、李浩軒Will Lee @lee_hohin、Tim@timsung_music、Chill Up成員及樂團指揮Antony @anthonynike、三月半 Halfmarch 成員Leo&Ryan&Klarson@half.march等表演嘉賓。表演場區位置有限，持有「表演優先入場證」人士會提前15分鐘入場，並經工作人員協助下於指定區域內揀選座位/企位欣賞表演。12歲以下小朋友可以隨持有表演優先入場證的成人入場，每位成人最多可攜同一位小朋友入場。

表演日期：𝟼 月 𝟷𝟾 - 𝟷𝟿 日

表演時段：𝟸 𝚙𝚖 - 𝟺 𝚙𝚖；𝟻 𝚙𝚖 - 𝟾 𝚙𝚖

《 本地手作及寵物市集 》

超過30 位檔主帶來自家手作品牌及來自各地的品牌，包括戶外用品、寵物用品食品、花圃種植、園藝品、香薰、手作品，讓大家可以拖住狗狗享受購物樂趣。

+ 5

《狗狗領養日 x 慈善義賣》

作為寵物友善嘉年華，當然不少得領養及義賣日，今次邀請現時收容逾200隻無家可歸的毛孩的Kelly Animals Shelter到達旺角綠洲舉行《狗狗領養及義賣日》，希望為待領養狗狗成功尋家，同時讓小朋友可以有機會親親唐唐與寵物互動交流，發放無限正能量，大家可以即場支持一班拯救無數浪浪前線的寵物慈善團體及義工們，為毛孩出一分力。領養狗狗到場時段為:2 pm–5 pm、義賣時段1 pm–6 pm、寵物市集 12 pm - 8 pm。

《 旺角綠洲嘉年華 》詳情:

日期：2022年 6 月 18 - 19，25 - 26 日 (週末市集)

時間：12 pm - 8 pm

地點：旺角洗衣街（旺角洗衣街128號｜水務署舊址｜旺角地鐵站B出口直行5分鐘）

場地佔地50,000呎為寵物友善及傷健共融社區。

KKday提供獨家45折優惠，最平親子玩門票$128 (原價 HK$288)，已包攤位遊戲幣30、表演優先入場套票2名、「消暑雪糕球」換領券1張及贈送小禮物:小盆栽1個。