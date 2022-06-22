男子爬入迪士尼鯨魚噴水池嬉水　迪士尼：尋求執法部門跟進

香港迪士尼樂園場外設有一個鯨魚噴水池，很多遊客都會在入場前拍照留念。近日有網民把影片放在社交平台分享，只見有人晚上只穿著泳褲、上身半裸爬入噴水池內嬉水並拍照，引起網民熱議。有律師看過圖片後表示，相關人士或涉在公眾地方裸露身體，亦可能已觸犯樂園的守則，園方可作出追究。而園方亦回應指，會按情況尋求執法部門跟進。



近日有人在Instragm 貼出數張照片和影片，只見一名男子走到鯨魚噴水池前，脫下衣服並爬入噴水池內嬉水，最後更加攀爬至「鯨魚」雕像口中拍照，影片中更聽到事主開玩笑指：「今朝染完頭髮，有啲頭髮碎，覺好不舒服，我想洗洗個頭」。

+ 8

事件引起網民熱議，迪士尼樂園園方就表示，會按情況尋求執法部門跟進。「為保障所有賓客及演藝人員的安全，請賓客必須遵守度假區內所有的告示、使用規則和法例, 以及由演藝人員所發出的指引。根據迎樂路的使用規則，請勿進行任何危險、非法、厭惡或對其他使用者構成危險或滋擾的行為，否則我們有權拒絕該人士進入或要求其離開迎樂路。我們會按情況及需要尋求執法部門跟進。」

律師：或涉公眾地方裸露身體

陸偉雄大律師看過圖片之後表示，該名人士或涉《刑事罪行條例》 第148條在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款1,000元及監禁6個月。他解釋：「條例重點係佢對裸體冇合理辯解，即可能觸犯法例。」

而如果該男子的行為涉及「妄顧後果」做出一些行為令園方的資產損壞，亦可能觸犯刑事毀壞，園方亦可以循民事索償追討維修費用。

陸律師亦提及，園方應該在設施前寫上了使用守則，例如「請勿攀爬」，遊客如在園區即受到守則的監管，一旦觸犯守則，園方亦能作出追究，「不過不涉及法律，無法報警求助」。