Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕被驗出禁用除害劑　兩個批次需要下架回收

夏日炎炎，小朋友最愛食雪糕消暑，不過近日Häagen-Dazs的兩款呍呢嗱雪糕，被台灣驗出有殘留農藥。食物安全中心今日（21日）表示，涉事批次的雪糕亦曾進口本港，已指示進口商將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。如果近日有家長曾購買Häagen-Dazs呍呢嗱口味的雪糕，如核對資料後與有問題的批次脗合，便應馬上停止食用。



Häagen-Dazs兩款呍呢嗱雪糕驗出致癌物質

有傳媒報道指兩款法國進口雪糕在台灣被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷。食物環境衞生署食物安全中心初步調查發現有受影響批次的產品曾進口香港。

中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售，又指將會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。

受影響顧客可退款

香港Häagen-Dazs™官方有就是次事件向公眾致歉，香港Häagen-Dazs™會立即停售及自願撤回受影響批次的產品。購買了受影響批次產品的顧客，可致電客戶熱線2629 6116（辦公時間︰9:30-12:45；14:00-18:00）或電郵haagendazs.hongkong@genmills.com 查詢退款安排。

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