買三日菜直逼$400、豬肉$800　張欣欣外傭小學生式「改單」打斧頭

不少家長也有聘請外傭以減輕日常負擔，惟獨請到一個「好姐姐」並非容易的事，除了要擔心平日外傭會否粗心大意弄壞家電，其品行亦是要考量的地方。近日，補習名師張欣欣分享了其外傭誇張的買餸費用，身為補習名師的他，對於小朋友改數字、扮簽名的情況見慣不怪，只是萬萬想不到自家外傭竟想用低劣的手法瞞天過海，令他哭笑不得。



小學生式改數字 1變4、4變8

張欣欣早前在Facebook專頁發帖，指外傭買餸的單據價格異常。

張欣欣早前在Facebook專頁發帖，指半年前起，買餸的事已交給外傭處理，而近日老婆檢查收據後，常發現買賣價格異常。買三日的蔬菜，動輒三、四百元；豬肉價格更逼近八百元！

作為補習名師的他，直言早已見慣學生改分塗抹的個案，對於外傭的這類小學生式的「1」 變「4」 ，「5」 變「8」的劣作，自然看破不說破。本身對於外傭撈點油水是預料之中的事，不太過分也打算隻眼開隻眼閉，畢竟水太清也是沒魚，由於太太有潔癖，不想入街市，最終張欣欣決定重新踏上街市買餸的路，處理了事件。

外傭買餸三字真言 - 「寫多啲」

張欣欣更透露，在街市有個傳聞，無論外傭廣東話如何不濟，有三個字必定懂說，便是「寫多啲」。而檔口老闆和外傭之間，早已存在互利關係，檔口老闆為了外傭回頭，也心領神會地總會在帳單寫多一點，也方便把容易滯銷、品質次一等的蔬菜出售；外傭則有油水獲利，兩相其利。

網民建議：指定到超市買餸

張欣欣分享了被外傭打斧頭的事情之後，網民除了欣賞他是一位暖男丈夫和爸爸之外，也紛紛獻計，例如：「有僱主會指定外傭到指定超市買餸，單據清楚，冇虎（斧）頭打」、「一個星期固定比（畀）幾錢買幾多日餸，叫佢自己manage budget（管理預算），另外，話街市唔安全，叫佢去超市買」、「可以用網購」等等，各位外傭僱主都可以作一個參考。