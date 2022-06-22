天水圍大停電｜考試前摸黑溫書、蛋糕充飢　媽媽：平日生活非必然

昨晚（21日）朗屏發生罕見事件，附近一條中電電纜橋昨晚7時許起火，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，約16萬戶受影響。育有兩子的媽媽Elaine分享，兒子們在今日（22日）都有考試和測驗，昨天溫書時突然遇上停電，又未煮晚餐，結果小朋友體驗了一晚沒有燈光、沒有冷氣、沒有熱水的夜晚。



天水圍大停電令居民頓時手足無措，居住在天水圍的媽媽Elaine當時2個讀小學的兒子在家溫習，準備考試的內容。「嘫7:20左右停電，小朋友呆咗，黑到溫唔到，立即Call屋企人，發現打唔到電話。」後來，她才意識到全天水圍都停電了。

由於事出突然，她又未及煮晚餐，「唔敢打開雪櫃，又唔敢煮飯，怕更加熱」。在攝氏33度的高溫之下，小朋友只可以在稍為通風的露台食蛋糕充飢。全晚沒有電力，平日看的電視、用的冷氣、熱水統統都沒有了，「全晚乜都冇做過，淨係想快啲有返電，好焗」。幸好家中還有食用水。

小朋友只能沖水涼，熱到脫光光睡覺。「哥哥熱到瞓唔到、食唔到，12點先頂唔順瞓著。」Elaine說，半夜4點多發現重新供電，立即為小朋友開冷氣、穿衣服。

早上遇上另一難題

本身Elaine想兒子們先洗澡再上學考試，「佢哋全身痴立立」，不料開出來的水都呈奶白色。爸爸立即到車上取備用的蒸餾水來給小朋友刷牙洗面。最後等了一個多小時，水才變回透明，小朋友即時洗澡，再趕回學校。「雖然學校話考試酌情處理，但小朋友好緊張。」

Elaine亦坦言：「我都焗到又暈又想嘔！」不過，透過突如其來的生活經驗，「小朋友都發現冇電原來好多嘢做唔到，平日有冷氣嘆、有電視睇，有燈照明，都唔係必然」。