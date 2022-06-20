深井發現多腳怪蟲被稱「怪物」　外表嚇人卻是益蟲　仲有人當寵物

春夏季正值不少昆蟲的繁殖期，近日有深井居民在麗都花園一帶的地上發現一隻奇形怪狀的昆蟲，貌似多腳或觸手，狀甚嚇人。專家指該昆蟲名叫蚰蜒，屬於節肢動物門，雖然它「其貌不揚」，但嚴格來說是一種益蟲，而且生性膽小，對人傷害不大。



蚰蜒有微毒 傷口如被螞蟻叮咬

網民日前於facebook群組「深井人」發帖，稱在麗都花園門口發現蚰蜒，更稱其為「怪物」。

滅蟲專家任永強表示，蚰蜒一般在郊外生活，以捕捉如曱甴、白蟻等的小昆蟲維生，更不會破壞傢俬。任指：「蚰蜒其實有微毒，主要作用是麻痹牠的獵物，其毒性對昆蟲有較大影響，對人體則不會造成大礙，加上其天性膽小，當家長發現到蚰蜒時，牠分分鐘已經逃離，被它咬到的機會不大。」

蚰蜒的成蟲大約3至6公分，任表示，被蚰蜒咬傷的話大約和被普通螞蟻咬到沒有大分別，一般只要用清水沖洗，紅腫很快會消去，過往亦甚少有蚰蜒咬人或被咬後出現嚴重後果的個案，家長不用太擔心。

蚰蜒常出沒這三個地方 更有人視為寵物

任永強分享，蚰蜒通常較多村屋的家庭會接觸到，蚰蜒不會爬得太高，因此只會誤闖低層民居覓食。而平台有枯葉、垃圾堆、近渠口位置都是常見會發現蚰蜒的地方，因此只需做好環境清潔，便不會大量出沒在家居附近。

對大部分大來說，蚰蜒奇特的外型的確不討喜，不想牠在家中出現實屬人之常情。任建議由於多數在家發現的蚰蜒都只是覓食誤闖，狠心的可以殺滅，更好做法是把牠趕出屋外即可。任更指現在也有人會飼養蚰蜒作寵物，在他們的角度來說，蚰蜒是十分「可愛」的。