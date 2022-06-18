11歲心肌炎奕彤醒來了！能清醒與家人對話 得知全港人打氣感驚喜

早前因心肌炎入院的11歲女童蕭奕彤醒來了！彤彤姨姨在16日晚上於專頁宣布好消息，指醫生即使用上幾種安睡藥物，也無阻奕彤醒來的決心，繼拆除人工心肺之後，醫生亦加緊步伐，把協助呼吸的喉管亦在前一日拆除。而奕彤雖然剛甦醒，但已能與每位家人透過屏幕對話。彤彤姨姨感謝大家陪伴她們一家走到這裡，接下來全家人都會全力為彤彤奔走，待出院之日再和大家分享。



11歲品學兼優女童蕭奕彤早前因為心口痛及肚痛入院檢查，證實為心肌炎需要留院觀察，惟情況在短短兩日內急轉直下，被送往兒童醫院深切治療部搶救，一度只能以人工心肺維持心肺功能，減輕心臟負荷。女童的姨姨在6月10日發文，透露奕彤曾注射第二針復必泰疫苗，形容女童品學兼優，考獲第一志願中學、樂天善良、善解人意，呼籲網民為她集氣，助她早日康復。

11歲女童蕭奕彤患心肌炎，一度需要靠藥物沉睡。（專頁「地上媽媽」圖片）

早前奕彤已成功拆除人工心肺，惟仍需靠藥物沉睡，以及插喉協助呼吸。連日治療終傳來好消息！奕彤姨姨說，她小小的身軀蘊藏驚人的生命力，即使醫生用上幾種安睡藥物，仍無阻她要醒過來。於是醫生亦加快配合，前一天連協助呼吸的喉管也拆除了，奕彤也成功在15日從漫長的惡夢中醒來，和父母見面。

因為奕彤的身體尚未恢復，也有儀器和喉管令她活動受阻，剛醒來的奕彤猶如受驚小鹿，未能適應病房的一切。不過，在昨日（16日），她已能隔著病房的屏幕和每位家人對話。她得知全香港人都為她打氣時，既驚且喜，露出燦爛笑容！

奕彤姨姨感謝各界一同創造奇蹟，也大力感謝奕彤這位勇敢的小女孩撐過了每個危急的關口，沒有放棄，找到了回家的路。她最後感謝大家一直陪伴她們一家，現在終能放下心頭大石，待奕彤出院之日再和各方分享。