Daiso旺角開旗艦店、首引入Threeppy　實用家居收納用品均一$39起

Daiso Japan（坊間又稱12元店）一直很受很多媽媽的歡迎，每樣貨品都物價廉美。今次Daiso Japan於旺角開設旗艦店，店鋪佔地超過1.2萬平方尺，提供超過13,200款貨品，更加首次引入全新品牌Threeppy，記者今次率先直擊，並精選10大媽媽必買家居收納用品及精品。



Daiso Japan於旺角創興廣場開設旗艦店，店鋪佔地超過1.2萬平方尺，提供超過13,200款貨品。其中更首次引入全新品牌Threeppy！Threeppy是日本300円店，出售多款飾品、家品、餐具及時尚配件，均一價$39起。按圖即睇記者精選10大媽媽必買精品：

+ 6

Threeppy 於2018年成立，於 Daiso Japan 原有的基礎上，以「300 日元開始的快樂生活」為主題；以全新主題 「惹人愛。自有型。」登場，重新打造成「追求成熟又不失可愛」的品牌。主題融合了潮流色彩如灰色、粉紅色、薄荷綠色等灰調色彩，提供優質、舒適的設計飾品、家品、餐具及時尚配件等日式雜貨，而產品中約 90%為原創產品。按圖即睇Threeppy其他精選商品：

+ 20

除了Threeppy，Daiso Japan旺角旗艦店更有大量卡通精品，有大量sanrio 精品，最新更有大鼻與鋼牙的精品，粉絲必買！

+ 9

Daiso Japan 旺角旗艦店

地址: 九龍彌敦道 601 號創興廣場 3 樓 營業時間: 10:00 - 23:00