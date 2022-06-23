今日起第二期消費券可轉會　慳錢媽媽必知6大平台轉會優惠

第二期消費券將於8月7日起起分階段發放，並新增BoC Pay和PayMe兩個平台發放。想轉用其他平台的市民可於今日（23日）起至7月23日在網上登記，有心「轉會」的媽媽緊記限期內完成登記。今次6大平台都有推出「轉會」優惠，精明的媽媽們可以按照需要考慮。



PayMe

PayMe宣布推4000萬元獎賞吸引市民轉會領取第二階段消費券，只要登記轉用 PayMe 領取消費券，即可獲港幣 25 元優惠券一張。客戶使用匯豐信用卡為PayMe增值，亦可享3倍「獎賞錢」。匯豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以 PayMe 領取消費券，更可賺取高達5000元的商戶折扣優惠券。

另外，邀請朋友登記用 PayMe 領取消費券，推薦人及受薦人除可獲15元的折扣優惠券一張，成功推薦最多親友登記以 PayMe 領取消費券的首名用戶將可獲 Tesla Model 3 一部，其後八名用戶亦可獲得 iPhone 13 Pro 一部。詳情將於PayMe應用程式及PayMe網頁稍後公布。

BoC Pay

BoC Pay是今次新增的消費券平台之一，為吸引市民「轉會」推出「轉會現金賞」，每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享港幣100元。由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲港幣68元迎新獎賞。另外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。

Tap & Go

於推廣期内（由2022年6月23日至7月23日），現有及新客戶成功以Tap & Go領取2022年（第二階段）消費券計劃的消費券，可申請於指定日子到指定csl專門店換領Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包內附5G本地流動數據SIM卡（共300GB，每30日100GB）1張（款式將隨機派發）。將已登記由政府提供的2022年（第二階段）消費券計劃帳戶內的虛擬拍住賞Mastercard®卡或虛擬拍住賞銀聯卡成功加入到「Apple Wallet」、「Google Pay」、「雲閃付App」或「華為錢包」可換領海報1張。

另外，於推廣期内（由2022年6月23日至7月23日），現有及新客戶成功以Tap & Go領取2022年（第二階段）消費券計劃的消費券，成功推薦3位人士首次成功以Tap & Go登記領取2022年（第二階段）消費券計劃的消費券，可於指定日子到指定csl專門店換領1套限量版 「Edan 收藏套裝」包括收藏卡（1套4款）、海報4張、相架1個及貼紙1張。

而於推廣期内（由2022年6月23日至7月23日），現有及新客戶成功以Tap & Go領取2022年（第二階段）消費券計劃的消費券，從由拍住賞帳戶同名註冊的Mox Bank Limited銀行帳戶，通過快速支付系統（轉數快）增值拍住賞帳戶可於指定日子到指定csl專門店換領限量版海報1張及相架1個。

八達通

新登記轉用八達通可獲$30增值額。八達通今次準備逾2.5億元現金獎賞，派發給全港市民。用戶只須集齊12個印花，首100萬名達成者，則可獲發最多200元的現金獎賞。然而，用戶須將八達通卡綁定App，才可登記使用儲印花功能，用戶須在手機下載八達通App，在綁定領取消費券的八達通卡後，才可再進入儲印花的頁面，到相關商戶消費儲印花。

Alipay

只要用AlipayHK登記領取二階段消費券，即有機會贏得限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022」演唱會VIP門票及專屬後台見面合照機會！同時亦可享有多個網購優惠，包括Zalora消費滿$400即享8折、kkday吃喝玩樂優惠高達$350等。另外，即日起上「AlipayHK」App按讚麥當勞品牌Channel，即可獲得$10 Coupon以及高達$50迎新獎賞。

WeChat Pay HK

WeChat Pay HK推出「消費券登記加碼賞」，只要選用WeChat Pay HK作為領取新一輪政府消費券（第二階段）的電子支付工具，於推廣期內最高可獲價值HK$130加碼消費券。另外，為鼓勵更多用戶加入註冊WeChat Pay HK，而由即日起至2022年8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈HK$30加碼消費券及1次抽獎機會，人人有份！用戶成功選用WeChat Pay HK登記2022年第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽HK$88 WeChat Pay HK加碼消費券，亦有HK$3至HK$10不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及HK$10至HK$50的商戶專屬電子現金券。

另外WeChat Pay HK新用戶於2022年6月11日至2022年7月31日期間輸入以下指定迎新碼，即享HK$50商場指定商戶電子現金券。

新地商場迎新碼：「SHK50」

信和集團商場迎新碼：「SINO50」