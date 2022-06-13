小朋友憑100分 功課、測驗卷或考試卷　免費換領戲飛或玩具現金券

有商場推出學生專賞活動，憑100分或滿分的功課、測驗卷、考試卷，就可以免費換領戲飛一張或玩具現金券！除了學生專賞活動，商場亦有憑指定身份證號碼換領商場現金券，以及百日BB賞等等活動，爸爸媽媽要留意！



華人置業集團旗下兩大商場－皇室堡和THE ONE最近為慶祝集團於6月26日成立100週年，推出「華人置業百年慶生賞」推廣活動。憑指定身份證號碼，消費滿滿指定金額可換領商場現金券，而學生更可以憑100分或滿分的功課、測驗卷、考試卷，就可以免費換領戲飛一張或玩具現金券。另外，亦有百日百歲獎賞，於指定日子出生亦可獲購物現金券。爸爸媽媽們記得留意啦！

華人置業百年慶生賞－皇室堡

3重回贈賞

WINDSOR CLUB會員凡持有或非持有包含0、1、2、6、C、E號碼或字母之有效香港身份證，於The ONE或於皇室堡任何商戶或The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP（‘eSHOP’）即日消費滿HK$500^，即可免費換領以下相應禮品乙份。（每日名額共250張，先到先得，換完即止。）

持有身份證包含指定號碼或字母之數目：0-1個

禮品積分：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券1張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張

會員積分：2倍

持有身份證包含指定號碼或字母之數目：2個

禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券2張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張

會員積分：3倍

持有身份證包含指定號碼或字母之數目：3個

禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券3張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張

會員積分：4倍

持有身份證包含指定號碼或字母之數目：4個

禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券4張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張

會員積分：5倍

持有身份證包含指定號碼或字母之數目：5個

禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券5張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張

會員積分：6倍

*於The ONE任何商戶即日消費滿HK$500 可獲得指定數量的The ONE購物現金券，於皇室堡任何商戶即日消費滿HK$500 則可獲得指定數量的皇室堡購物現金券。

*重複之號碼或字母只計算1次。

*此優惠不可與「生日驚喜！積分x3」推廣活動同時使用。

*每日登記積分上限為30,000分。

100分學生專賞－THE ONE

於The ONE任何商戶即日以電子貨幣作任何消費，並出示有效學生證及100分（或滿分）之功課/測驗卷/考試卷正本+，即可免費換領「玩具站」HK$100現金券1張或fluorecare新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒(1支/盒) 。（每日名額共50份，先到先得，換完即止。）

100分學生專賞－皇室堡

於皇室堡任何商戶即日以電子貨幣作任何消費，並出示有效學生證及100分（或滿分）之功課/測驗卷/考試卷正本+，即可免費換領皇室戲院2D電影禮券1張或fluorecare 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒（1支/盒）。（每日名額共50份，先到先得，換完即止。）

學生憑100分 功課、測驗卷、考試卷，可以免費換領戲飛或玩具現金券。（Photo_AC）

百日百歲獎賞

百日BB賞

凡出示2022年3月19日（即6月26日踏入100日）之香港出生登記證明書（‘出世紙’），即可免費換領皇室堡「荷花親子」HK$500現金券1張。

父親節獎賞

若換領「百日BB賞」之領取人為出世紙上登記之父親，更可額外獲贈雙妹嚜禮品包1份（價值HK$500）。

百歲人瑞賞

凡出示1922年6月26日或之前出生之有效香港身份證#，即可免費換領皇室堡或The ONE *HK$500購物現金券1張。

（百日BB賞、父親節獎賞及百歲人瑞賞名額：各100份，先到先得，換完即止。）

*每名WINSOR CLUB會員每日只可換領「獎賞一」一次，而每人只可於推廣期內換領「獎賞二」或「獎賞三」一次。

*百歲人瑞賞要於皇室堡換領皇室堡購物現金券；或於The ONE換領The ONE購物現金券。

華人置業百年慶生賞

日期：6/6 - 30/6

時間：12nn - 10pm

地點：皇室堡地下顧客服務中心 及 The ONE UG2顧客服務中心