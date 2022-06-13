小朋友憑100分 功課、測驗卷或考試卷 免費換領戲飛或玩具現金券
有商場推出學生專賞活動，憑100分或滿分的功課、測驗卷、考試卷，就可以免費換領戲飛一張或玩具現金券！除了學生專賞活動，商場亦有憑指定身份證號碼換領商場現金券，以及百日BB賞等等活動，爸爸媽媽要留意！
華人置業集團旗下兩大商場－皇室堡和THE ONE最近為慶祝集團於6月26日成立100週年，推出「華人置業百年慶生賞」推廣活動。憑指定身份證號碼，消費滿滿指定金額可換領商場現金券，而學生更可以憑100分或滿分的功課、測驗卷、考試卷，就可以免費換領戲飛一張或玩具現金券。另外，亦有百日百歲獎賞，於指定日子出生亦可獲購物現金券。爸爸媽媽們記得留意啦！
3重回贈賞
WINDSOR CLUB會員凡持有或非持有包含0、1、2、6、C、E號碼或字母之有效香港身份證，於The ONE或於皇室堡任何商戶或The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP（‘eSHOP’）即日消費滿HK$500^，即可免費換領以下相應禮品乙份。（每日名額共250張，先到先得，換完即止。）
持有身份證包含指定號碼或字母之數目：0-1個
禮品積分：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券1張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張
會員積分：2倍
持有身份證包含指定號碼或字母之數目：2個
禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券2張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張
會員積分：3倍
持有身份證包含指定號碼或字母之數目：3個
禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券3張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張
會員積分：4倍
持有身份證包含指定號碼或字母之數目：4個
禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券4張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張
會員積分：5倍
持有身份證包含指定號碼或字母之數目：5個
禮品：The ONE 或皇室堡 HK$50購物現金券5張、HK$50 eSHOP優惠碼卡1張
會員積分：6倍
*於The ONE任何商戶即日消費滿HK$500 可獲得指定數量的The ONE購物現金券，於皇室堡任何商戶即日消費滿HK$500 則可獲得指定數量的皇室堡購物現金券。
*重複之號碼或字母只計算1次。
*此優惠不可與「生日驚喜！積分x3」推廣活動同時使用。
*每日登記積分上限為30,000分。
100分學生專賞－THE ONE
於The ONE任何商戶即日以電子貨幣作任何消費，並出示有效學生證及100分（或滿分）之功課/測驗卷/考試卷正本+，即可免費換領「玩具站」HK$100現金券1張或fluorecare新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒(1支/盒) 。（每日名額共50份，先到先得，換完即止。）
100分學生專賞－皇室堡
於皇室堡任何商戶即日以電子貨幣作任何消費，並出示有效學生證及100分（或滿分）之功課/測驗卷/考試卷正本+，即可免費換領皇室戲院2D電影禮券1張或fluorecare 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒（1支/盒）。（每日名額共50份，先到先得，換完即止。）
百日百歲獎賞
百日BB賞
凡出示2022年3月19日（即6月26日踏入100日）之香港出生登記證明書（‘出世紙’），即可免費換領皇室堡「荷花親子」HK$500現金券1張。
父親節獎賞
若換領「百日BB賞」之領取人為出世紙上登記之父親，更可額外獲贈雙妹嚜禮品包1份（價值HK$500）。
百歲人瑞賞
凡出示1922年6月26日或之前出生之有效香港身份證#，即可免費換領皇室堡或The ONE *HK$500購物現金券1張。
（百日BB賞、父親節獎賞及百歲人瑞賞名額：各100份，先到先得，換完即止。）
*每名WINSOR CLUB會員每日只可換領「獎賞一」一次，而每人只可於推廣期內換領「獎賞二」或「獎賞三」一次。
*百歲人瑞賞要於皇室堡換領皇室堡購物現金券；或於The ONE換領The ONE購物現金券。
華人置業百年慶生賞
日期：6/6 - 30/6
時間：12nn - 10pm
地點：皇室堡地下顧客服務中心 及 The ONE UG2顧客服務中心