全新Peppa Pig玩樂日互動特展香港站 登陸九龍灣 必玩9大專區

風靡全球的小朋友超人氣角色 Peppa Pig 越洋來到香港，由6月25日起至9月12日於九龍灣舉行「Peppa Pig Happy Day Interactive Play」玩樂日互動特展香港站，場內分9大專區，展覽還原動畫裡的各種經典場景，讓小朋友可以與Peppa家族各位成績一齊大玩五感體驗，從互動中快樂學習。

攝影:黃寶瑩



在Peppa Pig Happy Day Interactive Play 內，小朋友可從軟墊遊戲區玩到跳泥巴，再從灌溉田園到參與跑步競賽。該展覽還原動畫裡的各種經典場景，加碼展出立體角色人物，並利用串聯互動科技來打造體感設施，讓家長們與孩子有更近距離的接觸，增進生活樂趣、升溫親子之間的情感關係。更有趣的是，小朋友還能透過玩中學、學中玩激勵並啟發創意思維，提升學習意願。

即睇親子必玩9大專區:

軟墊遊戲區

入場首先會見到是軟墊遊戲區，小朋友可以動動身體放電玩樂，穿上襪子即可在這個區玩齊快速滑梯、波波池、彈彈波競賽、益智軟積木拼圖、火車主題感統組合訓練等等。

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經典跳泥巴、灌溉田園遊戲

相信Peppa Pig粉絲們對跳泥巴比賽及灌溉田園遊戲一定不會陌生，今次展覽特別將這個遊戲重現小朋友眼前，讓小朋友可以一嘗Peppa Pig與Peppa George在踩水坑比賽中一分高下。

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五感體驗區

本次特展更設立多處體驗區，讓小朋可投入寓教於樂的世界中，必玩當然是4卡車廂的路軌小火車、動感滑草、過關迷宮等，讓大人小朋友不僅只是走過或看過，更可以親身挑戰突破每一關，更可以藉此幫助孩子熟悉人與人的接觸，提升情緒商數，透過互動過程，激勵並啟發個人創意思維，在輕鬆且歡樂的氛圍當中幫助、提升小朋友的學習意願。

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互動科技體感區

另外，場內亦將Peppa Pig故事內容各種經典場景還原動，展區內設有模擬真實情境的高科技感測體驗，Peppa跑步競賽、商店配對樂、尋找Peppa Pig喜歡的食物等，全部精心規劃的內容，不單考驗大人小孩的腦力，也讓家長們與孩子們從近距離的接觸，增進情感與生活樂趣。

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Peppa pig見面會

今次小朋友可以夢想成真，親身走入Peppa家，參觀他生活的地方，更重要的是布偶裝Mascot Peppa Pig及Peppa George會不定期現身，與大家玩遊戲，給大家帶來歡樂和驚喜，讓粉絲可以與他們一起合照。

Peppa家族場景打卡位

Peppa Pig的故事圍繞在她與家庭、朋友間日常生活中的互動，親近人心的劇情內容，讓許多關注她的大朋友、小朋友都相當喜愛。本次特別將動畫場景裡的角色人物-Peppa Pig與她的家人及朋友等放大立體現身展區，絕對值得一家大細打卡留念。

主題購物區

場內的設有商品購物區，大會搜羅近百款Peppa Pig主題的兒童及嬰兒日用品、玩具、圖書、精品等，適合不同年齡的嬰兒或小朋友，讓大家可以將歡樂帶回家。

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Peppa Pig Happy Day Interactive Play玩樂日互動特展香港站詳情:

地址：Portal 6311 | ​香港九龍灣常悅道18號富通中心1樓

日期：2022年6月25日至9月12日

時間（最後入場時間為結束前30分鐘）：

2022年6月25日至7月31日：平日 10:30 - 17:30；假期 09:30 - 19:00

2022年8月1日至9月12日：平日 09:30 - 17:00；假期 09:30 - 19:00

適用對象: 成人為12歲或以上、兒童為11歲或以下。

入場門票因應不同日子及時段而定，詳情請參閱Trip.com。

Peppa Pig Happy Day Interactive Play玩樂日互動特展香港站 (攝影:黃寶瑩)

*以上資料僅供參考，一切以主辦單位實際安排決定為準。