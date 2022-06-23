暑假適用！兩大樂園門票優惠抵至買一送一　海洋公園最平$180入場

今年暑假只有短短數星期，一眾爸爸媽媽如果想跟小朋友盡情玩樂，就要預早諗定行程喇！為慶祝今年回歸25週年，海洋公園最新推出買一送一門票優惠，亦與城中多間酒店合作推出Staycation套票，讓一家人玩返夠本。另有網上旅遊平台推出迪士尼樂園門票優惠，使用指定信用卡及優惠碼預訂可享買一送一優惠，即人均355元就可入園玩足一日。



海洋公園

為慶祝回歸25週年，海洋公園特別為與特區同年同月出生的壽星送上的專屬禮遇，在1997年7月出生的市民，可於7月期間尊享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠，即是可以港幣360元購買兩張海洋公園門票（連同一張港幣30元購物電子現金券），及以港幣560元購買兩張水上樂園門票。門票出售日期由2022年7月1日至31日，門票有效期為2022年7月1日至8月31日。

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另外，海洋公園亦將於今年7月及8月，聯同香港JW萬豪酒店及港青酒店等合作推出Staycation套票。其中香港JW萬豪酒店推出的「香港海洋公園住宿套餐」適合一家三口入住，除了包括一晚客房住宿外，亦有酒店自助早餐（2位成人及1位小童）、已預先登記之海洋公園入場門票（2張成人門票及1張適合3歲至11歲兒童使用的小童門票）、及3張港幣30元海洋公園購物電子現金券。

海洋公園更將與各大型慈善機構及非政府機構合作，邀請逾5,000名基層家庭成員於7月至 12月期間到訪海洋公園和水上樂園。

迪士尼樂園

由即日起至6月30日，Klook推出週末限定「夏日至Hot Deals」優惠活動，市民只需使用Citi信用卡，即可於週末兌換優惠碼，以半價或買一送一的極抵價錢預訂指定酒店Staycation、餐廳及景點門票。

其中迪士尼樂園門票優惠碼將於2022年6月26日晚上9時於Klook網站開搶。市民需先預訂指定日子的入園門票一張，即送1張Pacific Coffee飲品劵；成功獲得優惠碼後，預訂時需要選擇指定方案，並於結賬前輸入指定優惠碼才可享半價優惠。有關指定方案優惠價670元起，即人均335元即可入園玩足一日！

可到Klook網站細閱更多優惠詳情