周末好去處｜沙田4大玩樂場所　室內、戶外遊樂場　舒展孩子筋骨

今回要介紹的是沙田4個親子好去處，當中包括全新任玩 兒童室內遊樂場 ，夠曬小朋友放電，還有大人細路都一定有印象的Snoppy主題公園，每個星期都煩惱應該帶小朋友到那裏放電玩樂的家長，希望這篇文章幫到你！



1. 2Gather兒童室內遊樂場

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2Gather是個近萬尺的playhouse，地理位置方便，位於港鐵石門站步行1分鐘即達。裏面有多個玩樂專區，包括旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區、Babygym以及大型釣魚區等。其中Babygym區別具特色，是一個使用環保動力的全新區域，小朋友透過做gym幫助建築物發電，例如跑步、踩單車，直到大廈夠電力着燈。

喜歡玩「煮飯仔」的小朋友更可以在模擬的超級市場裏學習購買食材和使用廚具，樂趣多多；幼兒區設有兩歲以下的小專區，區內設有玩滑梯、搖搖板、鞦韆、積木供幼兒玩樂！

地點詳情：

地址：沙田石門京瑞廣場1期162號鋪

交通：港鐵石門站B出口步行3分鐘

開放時間：平日不限時段，週末及假日11:00-14:00及17:00-21:00



2. 空中草地運動公園

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位於沙田新城市廣場5樓平台的戶外運動場，是一個免費空中草地運動公園。佔地35,000平方呎，設有大人細路都合玩的遊樂設施，爸爸媽媽在照顧小朋友同時都可以娛樂一下，不會悶透！當中有設施如5米高的滑草場、長17米的懸吊式平衡木走道、15米長的入門版攀石牆等。

有多種玩樂設施的空中草地運動公園，總有一款設施啱你心水！

地點詳情：

地址：沙田新城市廣場1期5樓戶外平台

交通：港鐵沙田站A出口

開放時間：7:00-22:00 (免費)



3. 沙田史諾比開心世界

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除了香港兩大主要收費主題樂園，Snoppy開心世界都是一個適合小朋友到訪的地方。Snoppy主題公園同樣在沙田新城市廣場的平台，於2000年開幕，至今仍是不少小朋友喜歡玩樂的場地。當中有Snoppy大屋、花生校園、獨木舟、壘球遊樂場等設施，對小朋友而言都很吸引的！

爸爸媽媽們快點帶你的小孩到Snoppy公園放電了！

地點詳情：

地址：沙田新城市廣場1期5樓戶外平台

交通：港鐵沙田站A出口，一直往商場走大概2分鐘，到商場戶外門口

開放時間：11:00-19:00



4. 沙田中央公園

沙田中央公園現名為沙田公園，有多達400種本地及外來植物，環境優美。除了有露天劇場、噴水池，觀景台同小食亭之外，還有小朋友喜愛的南園兒童遊樂場，可以帶小朋友放下電！

更有大型攀爬設施，啱曬鐘意四圍走的小朋友。

沙田中央公園除了有南園兒童遊樂場，在北園亦設有兒童遊樂場，小朋友真的不用擔心沒設施可玩了！

地點詳情：

地址：沙田源禾路2號

交通：港鐵東鐵綫沙田站A1 出口，穿過新城市廣場，步行約七分鐘即達

開放時間：6:30-23:00



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