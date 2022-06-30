女兒兩度上台領獎張欣欣感恩選對學校　星二代林天若都係讀呢間

張欣欣日前在Facebook發表感言，指女兒終於有機會上台領獎，並且是由校長手上取過獎項，得以圓夢，全家都感到十分高興，他更認為學校能補足女兒成長中缺失的部分，證明選對了學校。他的女兒就讀的是保良局蔡繼有學校，與小學霸、郭可盈的女兒林天若同為校友。



補習名師張欣欣日前在Facebook發帖：「到今天，我仍未完全接受到女兒在學校結業禮拎到獎的事實！」他指，女兒從來和領獎都沾不上邊兒，連表演都是靠邊站的角色。幾個月前，女兒其實都有親近校長的機會，「那天好像是什麼穿喜愛的活動服日，老師帶學生到禮堂後，準備選幾個較突出的，可上台和校長合照。老師最後才選到女兒，她心中狂喜，慢慢擠出人群，步往台上去……孰料走到半途時，當日或許有些延誤，副校長說今天學生不利落啊，拖沓著的不准再上來了。怯生生的女兒，唯有默默低頭折回去……錯過了人生第一次上台，也錯失和校長親近的契機」。

因此，到台上領獎以及親近校長就變成了小女孩的夢想。而他們收到得獎的綵排通知之後，雖感到興奮，但亦疑惑因何事領獎。一家三口思前想後，以為只是一個進步獎項。不料，女兒最後竟兩度上台領取學術獎，並親手在校長手上領取獎狀，得以圓夢。

張欣欣慨嘆，證明為女兒選對了學校，上天亦像是要補女兒般讓她一次過上了2次台板。他亦認為學校的校長、老師對女兒的欣賞和栽培，會增添女兒的自信心。這段上台領獎的經驗也會變成小女兒難忘的回憶之一。

「原來，人肯努力付出過，總有人欣賞，天也不負之。當天，我們為女兒尋覓一所合適其性情才能的學校；現在證明，我們選對了。因為，女兒最缺少的，學校已堅實的報答了我們。或者是，凡真心祈求的，就得著；尋找的，就能尋見；叩門的，就會給其開門了。」

學校推行IB課程 為一條龍學校

張欣欣女兒就讀的是保良局蔡繼有學校，郭可盈女兒、小學霸林天若亦在此校就讀中一。

保良局蔡繼有學校是12年的「一條龍」私立學校，首5年是小學課程，Year 6開始是中學課程，最終以考IBDP為目標。校長劉筱玲指，學校主力為學生提供快樂童年，相信每個小孩子都愛學習，課程亦致力培育他們溝通和合作的能力，小一開始已開始小組形式的討論和合作，：「唔會臨考IB前2年先訓練」。

小學部實行雙班主任制 提供快樂童年

劉校長指，小學以愉快學習為主，不設排名，連默書也不定日子，測驗考試不設範圍，「所以我經常勸家長不用為小朋友報補習班，也不用太緊張」。

而小學每班設一位華人班主任、一位外籍班主任，2位班主任只任教一班，學生有充足的時間浸淫在雙語的環境之中，自然地學習語文，告別死記硬背和習作抄寫。

該校學費在來年度有所調整，Year 1至5 全年學費為$90,750，Year 6至8 全年學費為$120,175，Year 9至10 全年學費為$132,231，Year 11至12 全年學費為 $136,048。