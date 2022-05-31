學霸星二代入娛樂圈｜龔慈恩女兒才貌雙全　馬在驤一級榮譽畢業

娛樂圈有不少星二代，不只遺傳父母標緻的樣貌，更追隨父母的軌跡加入娛樂圈。其中馬德鐘兒子馬在驤為游泳健將、讀書尖子，然而跟隨爸爸入娛樂圈，參演劇集拍攝，除了馬在驤，龔慈恩女兒林愷鈴、關禮傑女兒關楓馨亦同樣是學霸，皆已進入娛樂圈。



馬德鐘兒子 馬在驤

馬德鐘兒子馬在驤是娛樂圈知名學霸，不但在澳州讀大學，修讀機械工程一級榮譽畢業，中學時曾就讀香港法國國際學校，專長是游泳，他曾代表學校於澳洲悉尼比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。現時已跟隨爸爸入娛樂圈，去年更和爸爸以父子檔拍攝無綫新劇《我家無難事》，23歲的馬在驤在劇中飾演年輕版的馬德鐘。

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龔慈恩女兒 林愷鈴

龔慈恩女兒林愷鈴(Ashley)就讀中西區直資名校聖保羅男女中學，以IB 41分成績入讀香港大學建築系，於2016年以唱作歌手、演員和兼職模特兒身份涉足香港演藝圈，亦曾擔演Dear Jean 《永遠飛行模式》和呂爵安《My Apple Pie》 MV 女主角。

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關禮傑女兒 關楓馨

關禮傑女兒關楓馨是去年《2021香港小姐競選》的五強佳麗，並獲得「現場觀眾至Like佳麗奬」及「美麗掌門大獎」，大學畢業於英國南安普敦大學，其後到澳洲工作假期一年，接着又返回英國讀倫敦大學學院教育碩士；畢業後曾擔任英語教師，同時開辦賣自製純素肉桂卷的生意。參選香港小姐後與無綫簽約，先後與爸爸一同現身TVB節目《善心滿載仁濟堂》，又明言會合體拍劇。

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邱淑貞女兒 沈月

邱淑貞女兒沈月曾以全省第一名考入湖南師範大學新聞及傳播學系，而且原來想當電視編導的她，還在湖南衛視當過實習生，但她在大二時被經理人公司相中，才正式入行。2017年擔任《致我們單純的小美好》的女主角，更擔任陸版《流星花園》的女主角杉菜，更有消息指將改藝名「Ayla」於韓國出道，不過沈月就否認傳聞，並表示之後會兼顧學業及Model事業。

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趙雅芝兒子 黃愷傑

趙雅芝和丈夫黃錦燊的三個兒子都遺傳她的優良基因，其中囝囝黃愷傑更跟隨媽媽加入娛樂圈。黃愷傑美國南加州大學畢業，其後就讀於北京電影學院表演系碩士課程，完成學業後正式加入娛樂圈，2018年更出演個人首部荷里活電影《環太平洋2：起義時刻》，正式進軍美國影壇，現時主要活躍於內地。