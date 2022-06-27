林天若升中繼續做學霸 女兒獲傑出學生獎郭可盈：品德更重要

由小學升中，不少家長也會擔心小朋友不適應甚至成績下滑，而在上年升上中一的林天若，也於個人的Instagram發帖總結自己的首年中學生活，除了成績仍然理想外，更和朋友加深友誼，也在新的崗位上有所成長，會繼續貫徹以往的學習態度去迎接中二的來臨。



林天若升中繼續跳舞 自評成績滿意

林天若（Tania）目前就讀保良局蔡繼有學校，該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行國際文憑課程（IB）。Tania在就讀小學期間，曾多次獲得過校內獎學金，而這些獎學金如「學科獎學金」、「學術獎學金」，都是獎勵各科目成績優異及整體學業成績優異的學生，可見Tania小學的成績相當不錯。

升中後，Tania成為班長及班會主席，由小學二年級開始加入中國舞蹈團，到中學加入「Dance club」繼續投放熱情在舞蹈上。她也直言中學的科目比小學更多、課程範圍更大，但同時亦多了一些需要分組的的活動，加深了與同學們之間的友誼。總結自己整個中一學年，Tania對自己的學術成績評價為「滿意」，本學期更獲學校頒發「Most Outstanding Character Award」，在頒發日上，郭可盈在IG分享與囡囡的合照，以及Tania上台領獎的片段，她寫道：「求學不是求分數，品德才是最重要，獎項不是作比較，而是一種鼓勵！」

母女檔參加書法比賽 包辦銀、銅獎

Tania平日也有嘗試邀請媽媽參與各種活動，今年Tania邀請了媽媽參加中文書法比賽，沒想到媽媽竟一口答應，最終更分別獲得銀獎和銅獎，郭可盈更指母女一起拿書法奬，感覺很特別、很溫馨！