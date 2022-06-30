胡杏兒隔空為二仔辦3歲生日會　Ryan超勇敢掛蛇上頸摸蜥蜴

三孩之母胡杏兒目前正與細仔Liam身在內地拍攝綜藝節目《乘風破浪3》，老公李乘德（Philip）留港照顧大仔Brendan和二仔Ryan。日前Ryan迎來3歲生日，杏兒百忙中不忘為囝囝慶祝生日，隔空為喜歡動物的Ryan安排別開生面的生日會，「邀請」了蜥蝪、蛇及蜘蛛等多種兩棲及爬蟲動物「作客」，令她不禁驚嘆：「孩子們都很勇敢，媽媽如果看到肯定會第一時間飛奔走開！」



胡杏兒日前在社交平台分享多張生日會照片，只見主角Ryan與哥哥Brendan穿上一黃一紅的兄弟裝，頭戴恐龍鴨舌帽，而爸爸則左手抱起Brendan、右手抱起Ryan，三人非常開心。Ryan和Brendan面對多種兩棲及爬蟲動物也面無懼色，不但餵烏龜吃紅蘿蔔及摸蜥蝪，Ryan更將蛇掛在頸上，而Brendan還用帽子將蜘蛛拎起，玩得十分投入。

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胡杏兒在文中感謝多位朋友參加Ryan的生日派對，又指Ryan很喜歡動物，特別是恐龍和鯊魚，所以悉心安排這個「動物派對」，直言：「這次有那麼多動物和他一起過生日他真的很開心，孩子們都很勇敢，媽媽如果看到肯定會第一時間飛奔走開！」

爸爸Philip則為Ryan準備了一個鋪滿棉花糖的恐龍蛋糕，並透露Ryan的生日事宜全由胡杏兒一手安排，囑咐他在媽媽回港後，要加倍愛錫媽媽。他又感觸兒子在一年間長大不少，「記緊要成為一個有幽默感、善良、有信心及謙虛的人，也要繼續跟我分享你的雪條呢！」

Brendan同Ryan兩兄弟都鍾意鯊魚

除了胡杏兒提及Ryan很喜歡動物，原來大仔Brendan都是名鯊魚迷。Philip早前曾分享教Brendan用英文分鯊魚品種，只見他手持一張英文寫成的鯊魚圖鑑，讓Brendan逐個朗讀。這些鯊魚品種的英文名字並不容易，但Brendan依然能夠清潔朗讀，非常厲害。