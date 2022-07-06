新專輯外流傳5歲Romeo作曲 周杰倫子女讀國際貴族學校學費140萬

周杰倫自從和昆凌結婚後誕下3個孩子，一直擔當好爸爸角色。近日周杰倫宣布相隔6年推出新專輯《最偉大的作品》，其中「新專輯曲目」早前被外流，當中有眼利網友發現其中一首歌曲《遊戲進行》的作曲人是周杰倫和囝囝Romeo，驚喜表示「囝囝果然遺傳父親精湛的音樂天分」！



周杰倫相隔6年推出新專輯《最偉大的作品》，其曲目早前被外流，當中有網友發現歌曲《遊戲進行》的作曲人是周杰倫和囝囝Romeo，大讚年僅5歲就懂得作曲，感嘆「囝囝果然遺傳父親精湛的音樂天分」！不過今日（7月6日）周杰倫推出專輯同名新歌《最偉大的作品》，和「外流曲目」並不相符，看來還是要等待專輯推出才揭曉答案！

微博曝光周杰倫新專輯《最偉大的作品》的「外流曲目」。（微博圖片）

不過周杰倫囝囝真的有音樂天賦，4月時周杰倫就曾分享囝囝獨自在紙張上畫上一個又一個的音樂符號，彷佛在作曲一樣，讓周杰倫亦忍不住問：「你心中有旋律是不是！」，甚至稱他為是轉世莫札特。

據台灣媒體報道，周杰倫與昆凌非常重視子女的教育，以往曾查詢多間國際學校的詳情，最後選擇一間間位於台北林口區、以菁英教育為主的美式國際貴族學校。

據指，該國際貴族學校是一所歷史悠久基督教校，而陶喆亦校友，該校提供一條龍式幼稚園至高中課程，校方著重個人品格與社會技能發展。該校以小班教學，一班學生不超過10人，每位學生一年學費近70萬台幣（約18.6萬港幣），周杰倫的子女一年學費共140萬台幣（約37.2萬）。