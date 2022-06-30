孫慧雪前「極品」外傭搵工被揭謊話　新僱主憑一件事識穿

孫慧雪早前在Facebook大數前外傭的「七不思議事件」，指姐姐的表現和面試時截然不同，又常在男朋友家留宿到晚上11時才回家，令她憤而解僱了。近日，原來外僱姐姐正在尋找新僱主，惟準僱主十分「醒目」，留意到一件事，讓她沒有聘用該名外傭。



孫慧雪早前力陳新聘外傭的「七不思議事件」，包括指自己性格內向、不喜外出，但一放假就失聯，直到晚上11時才回家，原來是在男朋友家留宿。另外，又要求每天Me Time做運動，但工作卻未能完成，甚至「神力」把窗戶整隻推倒。孫慧雪大呻，外傭的工作量不多，但向她表示做不完，甚至想多請一個姐姐，實在令人費解。

孫慧雪解聘了這位「極品」姐姐之後，原來姐姐仍在積極尋求本地的工作機會，卻又「世界真細小」地尋著孫慧雪丈夫的朋友。準新僱主問姐姐「點解你兩星期就俾人解僱咗？」外僱即謊稱：「我都唔知點解呀，Agent話我知呢個太太成日亂咁解僱工人，所以佢已經被人blacklist，搞到要用老公名請姐姐！」接著她提供解僱信，又說：「你睇下，信上面冇寫原因㗎！」

姐姐繼續謊話連篇，表示自己性格內向，放假不外出，今次還說自己和老公好恩愛。不過，準新僱主看到解僱信上的名字十分眼熟，立即聯絡孫慧雪的丈夫了解，立即揭穿她的謊言：「但你香港有男朋友喎！又唔返屋企，你走啦！」結果，姐姐只能尷尬離開。

孫慧雪大嘆外傭姐姐「咁多大話」，又指朋友的丈夫是外國人，表示「姐姐果然係想打外國人工」！