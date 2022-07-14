黃澤鋒帶女女去飲宴 小黃妃慢慢咀嚼用儀態手擋嘴仔

黃澤鋒與家人食飯，同場更有太太陳麗麗（Lilian）與愛女小黃妃（黃熙思），小黃妃進食儀態斯文、優雅，被黃澤鋒拍下並放到社交平台，更標籤「我係淑女」、「淑女系列」、「小小淑女養成記」、「小黃妃食好嘢」。隨即引來網民留言表示小黃妃舉止斯文，而且愈大愈美，更有網民問道「可唔可以分享一下點可以教得咁好」。



黃澤鋒最近（11日）在社交平台上載愛女影片，影片中可見小黃妃正在進食片皮鴨，先以叉插著一小件食物，邊進食邊以手遮擋嘴巴。爸爸看得甜在心，更在帖子上標籤「我係淑女」、「淑女系列」、「小小淑女養成記」、「小黃妃食好嘢」等字眼。

小黃妃儀態優雅

不少網民看過影片後，都大讚小黃妃非常斯文、舉止像淑女，細心咀嚼再以手遮擋嘴巴。亦有網民說小黃妃留長頭髮，感覺煥然一新，也很適合她。在留言區當中，有網民問道「可唔可以分享一下點可以教得咁好」！其實小黃妃一直表現乖巧，而且禮儀甚好，難怪有網民想向黃澤鋒夫婦請教育兒之道。

父女年齡相差52年 無阻父女溝通相處

黃澤鋒父女雖年齡相差52年，但爸爸落力陪玩、陪讀。爸爸表示女兒很愛與他說話，他對此也不抗拒，反而很享受，並認為小朋友從小與父母建立溝通習慣，長大後也願意跟你溝通，互相了解更多，減低磨擦。

小黃妃已到學齡階段，爸爸表示女兒黃熙恩學習能力很強，懂得根據指示遊玩，更會唸著英數來數數目。爸爸雖然不捨女兒上學，但仍然期待孩子學習更多，擴闊眼光。

黃澤鋒囡囡小黃妃考屯門區內熱門幼稚園

黃澤鋒與太太及囡囡小黃妃到屯門區內熱門幼稚園進行面試，黃澤鋒表示囡囡表現100分，表現淡定。據悉，黃澤鋒為囡囡小黃妃是報考順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，該校是屯門區內熱門幼稚園之一，在家長間評價也很好。