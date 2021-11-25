黃澤鋒囡囡小黃妃考屯門熱門幼稚園　雨僑囡囡面試呻老公係豬隊友

每年年尾都是小朋友報幼稚園面試的時間，不少星二代最近都開始進行幼稚園面試。其中黃澤鋒和太太陳麗麗早前就和囡囡小黃妃到屯門區內熱門幼稚園面試。另外張致恆囝囝、雨僑囡囡都開始進行幼稚園面試。



黃澤鋒囡囡小黃妃考屯門區內熱門幼稚園

黃澤鋒最近和太太及囡囡小黃妃一起去到屯門區內熱門幼稚園進行面試，黃澤鋒更表示囡囡表現100分。據悉，黃澤鋒為囡囡小黃妃報考順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，該校一直在屯門區內熱門幼稚園，在家長間評價很好。

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雨僑帶囡囡Harper面試 老公羅力威變「豬隊友」

雨僑早前亦和老公羅力威帶著囡囡Harper去幼稚園面試，雨僑表示面試時老公羅力威和囡囡的、面試過程讓她非常無奈。先是老公羅力威變成「豬隊友」，不但對老師的問題「問非所答」，更因為記性差，面試時即場玩起「超級無敵大電視」，要雨僑估出他的答案，又有囡囡在面試期間除鞋並嘗試除襪。雨僑不禁表示「你哋又in咗未呀？隊友合唔合作？」

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張致恆陪囝囝天寶面試 稱被校長歧視

近年有不少負面新聞的張致恆，而其負面形象亦有傳影響他的囝囝報讀幼稚園。日前，張致恆於個人instagram上發文指，某幼稚園校長直言不會收他的小朋友，令他憤怒寫道：「其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以喺呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因唔畀我個仔機會讀書嗎？邊間幼稚園我就唔講啦，費事話我影響佢名氣！」

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