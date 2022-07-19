教師為小學生設計Google Form密室逃脫遊戲　網民讚好玩望推續作

近日有台灣網民分享自製的Google Form密室逃脫遊戲《我想回家了》，打算讓網民試玩並收集意見改善遊戲，希望能為小學生提供有趣的數學遊戲，結果大受網民歡迎！有不少人都分享攻略以及挑戰成功的心得，相信會掀起Google Form遊戲熱潮！



為學生設計數學密室逃脫遊戲

作者是課後照顧服務中心的教師，為了讓小學生上課時能以有趣的方式學習數學，他便用Google Form設計了一款密室逃脫遊戲並名為《我想回家了》，故事背景為學生睡午覺起床後，發現教室空無一人，門也鎖起來了，於是要尋找線索逃離教室。作者於討論區分享遊戲網址，希望網民試玩後能提供建議。

遊戲的遊玩方式是於Google Form內選擇不同行動，可以進入不同場景或調查物件以獲取線索，集齊線索後輸入正確密碼就可以打開課室大門並逃出學校！

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大受網民歡迎：希望有續作

香港網民將遊戲分享至LIHKG討論區，遊戲大受網民歡迎，有不少人都因卡關留言求助，幸得熱心網民整合簡單攻略。由於太多人同時於載入遊戲表單，因此載入表單時需要不斷進行「人機驗證」（Captcha）以確定不是自動程式。網民亦戲稱要玩遊戲需先逃離驗證系統：「我淨係不停喺到玩我不是自動程式」、「我玩緊密室逃脫定係搵消防喉」。

「用Google forms都整到咁勁」



「大概15分鐘過到，好好玩，有冇多啲」



「犀利！用咗10分鐘爆機都覺得好好玩。希望有續作」



遊戲玩法特別而且極具新意，不少人都期望作者推出續作，相信將掀起Google Form遊戲熱潮。