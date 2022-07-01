TikTok恐怖遊戲「猜誰被欺凌」　少女慘遭拖入煤堆

TikTok是青少年最愛的社群軟體之一，但也延伸出不少網路問題，例如透過遊戲「猜猜看是誰」（Guess Who）進行欺凌，其中以澳洲西澳省最為嚴重，幾乎每間學校的學生、甚至於老師都成為對象之一。



【圖輯】少女慘遭拖入煤堆！連老師亦成欺凌對象…（點圖放大了解TikTok恐怖遊戲「Guess Who」是什麼？👇👇👇）

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根據外媒報導，所謂的「Guess Who」遊戲，起源於英國和美國的校園中，將欺凌對象的身體局部部位以及身份相關線索組合成一隻短影音，讓看到的人猜測欺凌對象是誰，例如猜測告密者是誰，就會給出「不受歡迎」、「8年級」，配上運動鞋、籃網球選手與一個穿著胸罩的女性；又或是「藍眼睛」、「每個禮拜換新男友」、「平胸沒屁股」，配上鞋子與欺凌對象的後腦勺照片。

欺凌遊戲不只流傳與網路，事實上，該所學校確實有一名8年級女學生被人拖入煤堆裡，甚至欺凌對象也蔓延到教師身上。報導也提到，尤其是新冠肺炎疫情影響，讓青少年兒童長期使用電腦、手機，也導致網路欺凌情況加劇。

對此，TikTok表示要維持一個「安全正向的網路環境」，不容許任何騷擾或欺凌的言論及行為，因此強調「我們會將違反這些守則的內容下架」。

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