Twitter發表2022上半年遊戲相關推文統計 最多人討論是這款遊戲｜Twitter推特作為世上最受歡迎的社交媒體之一，在Twitter上面討論遊戲的人自然也不在少數；推特官方數據庫TwitterGaming會定期發布和Twitter用戶在遊戲方面使用習慣，其中有不少有趣的統計。



2022上半年遊戲相關推文共15億條 最多人討論仍是原神

相關數據日前由TwitterGaming的Global Head of Creator & Gaming Content Partnerships「Rishi Chadha」（@RdotChadha）公開，首先全球推特用戶在2022年上半年總共發布了約15億條關於遊戲Gaming的推文，比2021年同期增加36%之多。若按國家地區排行，發布遊戲相關推文最多的國家是日本，然後是美國、韓國、泰國和印尼。有點意外的是墨西哥排在第10位，而除了英國之外沒有發達歐洲國家上榜；當然這也可能和歐洲國家平均人口數量較少有關。

https://twitter.com/RdotChadha/status/1546890863082491904?s=20&t=QCS-GW2DxZ37LGdNeJUmZQ

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至於最多人討論的遊戲，第一位則不太意外地是在全球各地均紅得發紫的《原神》（@Genshinimpact）；雖然在港台網民集中的地方如Facebook、巴哈姆特仍然經常可以見到反對原神的聲音，如將其稱為「抄神」等，不過在日本和歐美等地整體而言似乎對所謂抄襲問題並不在意，玩家都不吝嗇對遊戲尤其是角色、地圖設計和音樂的讚美，當然也少不了二次創作如畫師圖片的分享等等，在推特每天都有多張數萬讚好的原神同人圖。

原神官方推特每有新角色或新情報發表都會有數萬甚至過十萬讚好，熱度縱觀整個遊戲界都是頂尖之列

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即睇Twitter發表2022上半年遊戲相關推文統計 最多人發帖討論的遊戲Top 10：



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第2位則是在去年尾爆紅的文字遊戲《Wordle》，Wordle在華語區並不算是太紅，可能始終母語不是英文有很大影響。而在今年3月一推出就造成社會熱潮，世界首富Elon Musk都打爆機的《艾爾登法環》Elden Ring則只排在第7位；若論在三四月期間的熱度Elden Ring可能是冠絕全球，但是始終不像手機或對戰類遊戲般有長期的人氣。

一些進佔排行榜前列的遊戲可能會出乎玩家的預料，如第三位是女性向偶像遊戲《Ensemble Stars》，第五位則是初音未來的音樂遊戲《Project SEKAI》（@pj_sekai）。雖然知道兩款也是人氣之作，只是沒想到在全球而言也有那麼多推民討論。

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FinalFantasy最終幻想系列排在第4位，相信近年持續在全球大熱的MMO遊戲《FF14》貢獻良多；預定在明天推出的FF16也令人期待。持續人氣高企的「食雞」遊戲《Apex Legends》排第6；Riot Game開發的英雄對戰射擊遊戲《VALORANT》則在第9。

最後是薩爾達傳說排在第10位，雖然離《荒野之息2》推出仍有一段時間，但說不定單是流出和相關討論已足夠維持熱度了。而不時被人取笑已經過氣的Fate/ Grand Order FGO則仍然排在第8位，看來型月的影響力仍然不可輕視。

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Twitter統計2022上半年最多人發帖討論的遊戲Top 10：



第10位：薩爾達傳說（@Nintendo America）



第9位：VOLORANT（@PlayVALORANT）



第8位：Fate/Grand Order FGO（@fgoproject）



第7位：艾爾登法環Elden Ring（@ELDENRING）



第6位：Apex Legends（@PlayApex）



第5位：Project SEKAI 世界計畫 繽紛舞台！ feat.初音未來（@pj_sekai）



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第4位：Final Fantasy 最終幻想（@FinalFantasy）



第3位：Ensemble Stars（@ensemble_stars）



第2位：Wordle



第1位：原神 Genshin Impact（@GenshimImpact）



除了遊戲作品之外也有其他有趣統計，如最多人提及的電競選手、電競賽事、戰隊和電競旁述等，有興趣的話可按圖放大觀看：

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