幼稚園面試｜港媽簡易自製學生面試相 幾蚊港元就有一打證件相

很多小朋友已經要準備K1幼稚園面試，準備的文件、相片或影片多的是。相信影學生相、面試相是家長面對的一大難題，小朋友這些行為「無時停、坐唔定、影相掛住玩」實在令家長相當頭痛！這位港媽簡易自製學生相、面試相，單位數港元已經處理到一打證件相了！



轉眼間，妹妹已經到達準備K1幼稚園面試的時候！我這位媽媽那麼節儉，學生相及證件相這些相片，一如既往牌是由我操刀。處理相片後，約「幾蚊」港元就有交易，不過大家要注意曬相鋪的最底消費。

學生相注意位（一）：白色牆身、光線充足

只要是光線充足的地方，以及重點的白色牆身就可以進行拍攝

自製學生相、面試相（圖片授權：和牛B的成長日記）

學生相注意位（二）：下載製作證件相的應用程式

拍攝一堆相片後，然後下載「證件照專家」應用程式。

對於我來說，應用程式很容易操作，不需要任何技術，只需要選好一張相，一陣子就完成了。

我完全沒有修圖，亦不需要自己退地（因為背景是白色牆身），應用程式自動轉換妹妹的相片變成證件相。

背景顏色一共6種顏色選擇，包括黑色、白色、寶藍色、天藍色、淺藍色和紅色等背景顏色。

學生相注意位（三）：選擇4R尺寸沖曬

經測試後，沖曬4R能夠一張相紙顯示8張學生證，而分割後的每張證件相尺寸是１比較適合使用。

如果一張4R為 $2，然後沖曬2張4R（總共16張證件相）都只是$4！如果 $4 已經有一打面試用的證件相，真的是平靚正！



《本文經和牛B的成長日記授權轉載》