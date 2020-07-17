【小一面試】多校取消首輪面試　在家自製美觀Portfolio學生相

新冠肺炎嚴重影響今個學年的進度，升學簡介會甚至面試也要打破傳統，使用視像會議進行。而疫情亦令家長措手不及，部分學校宣佈取消首輪面試，當中包括真道書院、聖士提反書院附屬小學等，而優才書院（小學部）亦在今日向家長發出電郵，指首輪面試將延期，若 9 月份疫情仍未放緩，則會取消首輪面試，改為收取學生的個人學習檔案(Student Portfolio)。 在取消面試的情況下，所謂「面試技巧」已派不上用場，因此家長為求安心，惟有在提交的Portfolio多花心思，展現小朋友的強項。

Pic Collage

可以挑選一百張以上相片作排版也可以馬上手機拍攝，有很多「Layout」可以直接套用最適合懶惰的家長！而且功能強大，指示清晰，即使是患上「科技恐懼症」的媽媽都可以順利操作。App內可以加字加框、改背景顏色、加貼圖美化甚至手畫都可以！最重要的是可以輸出高畫質圖檔去電郵方便打印，不過要說惟一的缺點就是下載後三日內要完成，因為這不是一款免費軟件，三日試用後便要收費。

+ 3 + 2

CANVA

這個排版App最強大的地方是有一大堆範本可以挑選，如果有覺得合適的範本，可以直接套用，改改圖片和文字就可以完成！不過記者用後感覺得操作上沒有Pic Collage來得流暢簡單，不過畢竟是免費軟體也沒有甚麼可以挑剔，除此之外，家長可以直接A4尺寸開始排版，文字、貼圖功能通通都有，操作上最困難是不能一次匯入多張照片，而且想把照片拉大拉小、移位和調角度都要相當有耐性，因為手機螢幕空間有限，不過慢慢來小心一點也不是大問題。

Adobe Spark Post

在眾多App之中，Adobe Spark Post輸出的圖檔是最為高品質的，同樣可以選擇以A4尺寸開始排版，而且有不少「School template」可以直接套用（部分需收費），免卻家長要自己調整照片位置和擺位！文字方面亦有多款不同風格的英文字型可以免費使用，記者實測後認為最難的地方是不能控制文字的隔行處理，要一句句處理。最後要注意的是，排版右下角會固定出現「Adobe Spark Post」水印，大家要記得先點擊水印，再按「移除」再輸出成圖檔影印。

製作Portfolio注意事項：

-先了解學校要求，頁數過多校方會拒絕接受

-字體不宜過細，令人難以閱讀

-文字及相片整潔、清晰，過度包裝反而令焦點模糊

除了Portfolio要做好外，無論新學年還是申請面試等，都要用上小朋友的個人照，不想外出增加感染機會同時又想節省開支的話，其實家長可以嘗試用坊間不用程式自製，十分簡單。

準備一張純白/去背景照片

想要為小朋友自製學生相，最重要的步驟是要為小朋友拍攝一張純白或準備一張去背景後的照片！不過即使家中有白牆可作背景，用手機拍攝始終有些出入，因此要靠後期人手去背景，這裡比較推薦大家用「PhotoshopMix」內的挖剪功能，如果大家有做開Stickers的經驗，其實就很快上手。

證件照專家

此程式十分簡單易用，家長可以用APP內相機，直接為小朋友拍攝照片，也可以選取在相簿中的純白背景照片或已去背景的照片使用。程式會自動分析背景，方便大家更換不同底色，完成後可以輸出成為3R或4R（一般照片）尺寸，自行剪裁。

+ 5 + 4 + 3

網上自製學生相

如果連App也懶得下載的話，家長可選取在相簿中的純白背景照片或已去背景的照片，然後上傳至自製學生相網站，調整好畫面後按下綠色的剪栽按鈕，然後就可以免費下載4R尺寸的照片沖曬剪栽。

完成後大家便可以得到一個可以沖曬4R的圖檔，可以去附近有沖曬服務的店舖印相，一張4R照片可以剪裁出六至八張學生相，而一張4R照片的格價約2-5元，十分便宜。如果大家附近沒有印相舖，快圖美亦有網上印相服務，不過最低消費為20元，大家可視乎需要選擇適合自己的方法。