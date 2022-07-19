香港學生於國際數學及物理奧林匹克取得佳績　共奪11項獎項

兩隊香港學生代表隊於本月分別參加第63屆國際數學奧林匹克和第52屆國際物理奧林匹克並取得佳績，最後共奪得1面金牌、7面銀牌、2面銅牌以及1個優異獎。



於國際數學奧林匹克奪得7個獎項

疫情關係，香港隊今年於網上參與比賽。今年由挪威主辦國際數學奧林匹克，於7月6日至16日舉行，589名參賽者分別來自104個國家及地區。香港隊於這項賽事中奪得7個獎項，聖保羅男女中學的朱卓熹奪得金牌；荃灣官立中學的謝昶豪、英華書院的游証恩、聖公會林護紀念中學的姚縉熹共摘3面銀牌；聖保羅男女中學的賴煒諾取得銅牌；拔萃男書院的鄭力行獲頒優異獎。

於國際物理奧林匹克奪得5個獎項

今年由瑞士主辦國際物理奧林匹克，於7月10日至17日舉行，366名參賽者分別來自76個國家或地區。香港隊於這項賽事中奪得5個獎項，國際基督教優質音樂中學暨小學的陳子峻、高主教書院的鄭逸朗、皇仁書院的張汶彥以及聖保羅男女中學的藍仲宏共奪4面銀牌；聖公會鄧肇堅中學的郭政陽則奪得銅牌。

香港學生代表隊共奪11項獎項。

教育局將繼續加強推動STEM教育

教育局局長蔡若蓮亦讚揚香港隊表現優秀，充分展現他們在科學、科技、工程和數學（STEM）方面力爭卓越的成果。教育局亦會繼續於中小學加強推動STEM教育，並透過優化課程、加強教師培訓、為學校提供資源支援等，啟發學生的創新思維。

蔡若蓮指政府至今向資優教育基金注資共16億元，持續支持香港資優教育學苑推動資優教育發展。自2019至20學年起，基金資助不同專上院校和機構，為中小學的資優學生提供31個校外進階學習課程，讓他們參與富挑戰性的學習活動，充分發展潛能。