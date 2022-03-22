數學題｜「誰在說話？」女星分享中一女兒考題　網民嘆像柯南查案

隨着時代更迭，學生的題目也越來越新穎，比起傳統題型更需要學生動腦思考解題，繼台灣醫生陳昶宇貼出小一數學題「有幾人在排隊」後，台灣女星吳淡如早前也分享自家小孩帶回來的考試題目，不僅許多網友留言「我還以為在看柯南破案」，也引來內行人曝光正確答案。



說話的人是什麼性別和職位？4條件考倒一票網友

吳淡如在個人Facebook貼出家中中一女兒的問題，「醫院裏的醫務人員，包括我在內，總共是16名醫生和護士。下面講到的情況，無論是否把我計算在內，都不會有任何變化：護士多於醫生、男醫生多於男護士、男護士多於女護士、至少有一位女醫生」，詢問說話的人是甚麼性別和職位。

中一燒腦數學題，隨時孩子識答，大人卻算不懂？（按圖了解）

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考數學還是考中文？網友崩潰：我以為在看柯南破案

問題一出也被鄉民轉傳至PTT，引發激烈討論：

．「到底在考數學還是在考中文」

．「我還以為在看柯南破案」

．「認真來說算是在考中文吧」

．「就回答是跨性別男就可以了」

．「中一沒這種東西」

．「數學沒錯，應該是邏輯課程，以前不是還有排隊看前後衣服顏色還是其他特徵，推自己穿戴」



神網友算出正確答案！直曝：邏輯問題完全不難

正確解答說話的人為「女護士」，網友也紛紛表示：

．「這個不就邏輯思考題而已」

．「才16個人而已，暴力解題就好了」

．「這題很簡單啊，湊一下就會有答案...」

．「不就很基本的不等式嗎」

．「這個不是不等式嗎？然後再套數字，基本上很好套啊！」、

．「邏輯問題完全不難啊，就女護理師」。



正確答案如下：

Step 1



無論是否把我計算在內，都不會有任何變化，所以16-1=15（人），先計算說話者以外的人的身份

Step 2



列出護士多於醫生可能的組合：

（DailyView網路溫度計授權使用）

Step 3



假設女醫生只有1位的狀況下，男護士要多於女護士、男醫生要多於男護士的組合僅有護士8人、醫生7人才符合條件，人數分配如下表格：

（DailyView網路溫度計授權使用）

Step 4



將說話者身份代入，若說話者為男護士，就不符合男醫生大於男護士的條件，若說話者為男醫生或女醫生，同樣不符合護士多於醫生的條件，得出說話者為女護士，正確答案為男護士5、女護士4、男醫生6、女醫生1。

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