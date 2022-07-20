書展2022│家長花4千元購補充練習 媽媽:想知兒子返半日課吸收幾多

香港第32屆書展今日（20日）開鑼，一連7日於灣仔會展舉行，入場門票$10起。不少家長一早到場為子女選購補充練習。雖然疫情持續，但亦無損家長購買意欲，各大書商出版社均有推出折扣優惠吸引消費者。有家長專程請假，為子女購買圖書、補充練習；亦有補習老師主攻呈分試練習；升小六學生Tony與同學趁學校假期一早入場購買練習，他指:「今日媽媽畀錢，買幾多佢都畀」。

攝影:許珞珩、張瑋婷



育有就讀小二長子及幼稚園K1女兒的陳生陳太，專程向公司請假於首日前往書展購物，保守估計消費4千多元，主要購買補充練習及兒童圖書，「上年試過不是第一日來，有些想買的書都沒貨；希望買閱讀理解及寫作練習，因為寫作是訓練思維和語言能力，只靠平日閱讀，是不會知道小朋友吸收了多少，要透過每日給做少少練習。」

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在職媽媽無暇出卷 借練習試兒子吸收力



陳太表示由於自己是在職媽媽，與先生平日都要上班，陳太惟有預先購買補充練習給兒子放學後在家中做，鞏固知識，她說：「大約每日都會做中英數常各兩篇練習，留待我放工回家後對答案。由於兒子學校最後一節是導修課，兒子會在放學前完校內功課，但陳太認為疫情返半日學，學校課程縮短，老師有機會教快，「放工回家已經很攰，再沒時間精神出卷給他了，於是給小朋友一些練習，才可以知道他到底吸收多少，有一點像補底，疫情之下都沒有辦法，好多時候都要家長多做一步。」

陳太表示除了學校選用教科書的出版社外，也根據過往經驗選擇不同出版商的練習，「一本練習未必可以滿足，揀幾個不同出版社的練習，涉獵不同範疇，趁書展這段時間有優惠，又集中，我不是想操練，只是希望可以通過做一些練習讓小朋友知道自己吸收了多少。」

疫情下要靠家長協助補底



陳太也替兒子安排中、英、數三科的補習，「因為別人的教法有他的好處，讓小朋友看到不同的技巧，有補底作用。好像中文科，真是博大精深，兒子近來學擬聲詞，原來有好多不同種類，我以前讀書、甚至讀到大學都無讀過這些，其實現在學的十知識似乎越來越深，除了小朋友要學其實家長都要跟他一起重新學習，所以其實最重要的並不是一味叫他做練習，而是陪伴更重要。」另外，陳生陳太也會選購繪本故事書陪K1細女閱讀，「女兒未能夠寫字，我盡量陪他閱讀，看多點書籍，引起她閱讀興趣。」

升小六男生有媽媽做「金主」

即將升讀小六的陳小朋友(Tony)碰巧今日學校放假，遂在媽媽陪同下，與幾個同學一起行書展。他購買了4本預備呈分試的預試試題，直言是為了預備呈分試才首次行書展，又表示待會想去揀選中文圖書，「今日媽媽畀錢，買幾多佢都畀」。

即將升讀小六的陳小朋友(Tony)碰巧今日學校放假，遂在媽媽陪同下，與幾個同學一起行書展。(攝影:許珞珩)

補充老師專程買英文聆聽及說話練習

於中西區當補習老師的李先生，表示今日專程帶同補習學生到書展，為學生購買中文及英文的呈分試補充練習。他指坊間不少英文呈分練習覆蓋的內容未夠全面，今日入場希望集中購買涵蓋聆聽及說話部分的練習，「語法、閱讀及寫作的練習都很容易買到，通街都係，但臨近考試時，這兩部分的練習就最易斷貨，亦都最難搵」。為中西區學生補習已有6年的他更直言，普遍學生在這兩方面都較弱，「呢啲唔識就真係唔識㗎喇」。

他又分享，小朋友可以由小一開始做補充練習，但家長要好好控制份量及時間，「keep住做會好啲，如果完全唔做，明顯到長大後的學習進度會較差，但又唔好做到小朋友無晒興趣。一般來說，我覺得小三或以下的小朋友最好在考試前兩、三星期才稍微做吓練習，其餘時間都係鼓勵佢睇書。」

現場不設實體門票銷售

書展門票即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券亦已於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請稍後瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。不過家長要注意，為避免現金找續及減少接觸，現場將不設實體門票銷售，只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場。

香港書展



展覽日期：2022年7月20至26日

展出地點：香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月20 - 21日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月22 - 23日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月24 - 25日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月26日（二）：上午9時至下午5時

門票種類：



(1) 成人 $25、小童 $10 （7月20-21日 或 7月22-26日）

*小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士，憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後，及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次

購買入場門票：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

(2) 電子超級書迷證 $80 （7月20-26日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。

購買電子超級書迷證（7月1日上午09:00開售）：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱/terms之相關部分其他請參閱條款及細則。