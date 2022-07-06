書展7.20開鑼　「文藝廊」四大展區展出多位歷史文化作家著作手稿

暑假將至，小朋友放假休息同時，也要多閱讀課外書，增進知識！一年一度的香港書展將於7月20日開鑼，今年以「歷史文化．城市書寫」為年度主題，一連7日於香港會議展覽中心跟書迷一起探索本港歷史和文化軌跡。門票即日起發售，惟家長要注意，為避免現金找續及減少接觸，現場不設實體門票銷售，只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場，家長入場前記得先購買門票。



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由香港貿發局主辦的第32屆香港書展將於7月20日於香港會議展覽中心舉行，展期共7日至7月26日。今年書展的年度主題為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，其中「文藝廊」為配合年度主題，設有四大展區，展出本港多位著名作家的精選著作及手稿，更將展出有關飲食文化的歷史珍藏及特色建築的藝術作品。

「文藝廊」特設四大展區

「文藝廊」首部分為「歷史文化．推薦作家」，大會將設置專區，展出本港5位歷史文化作家，包括丁新豹、呂大樂、冼玉儀、鄭寶鴻及葉靈鳳（已故）的精選書目、絕版著作、手稿及藏品。當中4位作家更會親臨書展現場分享對香港歷史研究及寫作的心得，希望認識更多本港歷史的小小書迷不容錯過。

「城市書寫．特選書目」將推介25本與歷史文化相關的精選作品，例如小思《香港文學散步》、蔣曉薇《幻愛》、陳冠中《香港三部曲》、張愛玲《傾城之戀》等等，讓讀者由歷史建築、街道及生活習慣等不同角度了解香港的「大城小事」。

除以上兩個專區，「文藝廊」的「細味香港」展區與鄭寶鴻、劉子俊、中華廚藝學院等多方合作，搜羅有關香港飲食文化的歷史珍藏，如1953年的配米證及舊菜單。年輕一輩也可以透過展品認識當時的生活。而「城市築跡」則聯同速寫香港及《國家地理》雜誌，展出多位藝術家描繪本地名勝古蹟的畫作及特色建築的攝影作品。

「名人講故事」請來多位星級嘉賓

今年書展亦將繼續舉辦八大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」，鼓勵作家與書迷互動交流。講座系列即日起開始接受網上報名，費用全免，講座座位有限，家長記得先上www.hkbookfair.com登記留位。

適合一家大細的「名人講故事」活動，亦邀請了中國前女子跳水冠軍郭晶晶、香港保齡球運動員胡兆康等多位星級嘉賓，與小朋友分享故事。

一票同遊三大展覽

除香港書展之外，第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」將同場舉行，家長一張門票即可逛盡三大展覽。「香港運動消閒博覽」將設八大主題區，並有多項免費試玩活動，如電競賽車、賽車模擬器、空中飛行模擬器、競技疊杯及棍網球。「零食世界」則設六大主題區，搜羅過千款世界各地的人氣零食，為入場人士帶來日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的直送美食。

現場不設實體門票銷售

書展門票即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券亦已於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請稍後瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。不過家長要注意，為避免現金找續及減少接觸，現場將不設實體門票銷售，只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場。

香港書展



展覽日期：2022年7月20至26日

展出地點：香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月20 - 21日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月22 - 23日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月24 - 25日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月26日（二）：上午9時至下午5時

門票種類：



(1) 成人 $25、小童 $10 （7月20-21日 或 7月22-26日）

*小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士，憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後，及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次

購買入場門票：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

(2) 電子超級書迷證 $80 （7月20-26日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。

購買電子超級書迷證（7月1日上午09:00開售）：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱/terms之相關部分其他請參閱條款及細則。