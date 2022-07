書展優惠｜牛津大學出版社購書送口罩　新雅推現金回贈及會員優惠

第32屆書展將於7月20至26日在會展舉行,今年的「年度主題」為「歷史文化.城市書寫」,期望從不同角度,與讀者一同重新認識香港。不少出版社亦會趁機推出不同的優惠,吸引讀者購買圖書。如果媽媽打算在書展為小朋友準備未來一年的讀物和練習,不妨留意不同出版社的優惠,多買多賺!



牛津大學出版社

於書展開始前,Oxford Path已舉行多場免費線上講座,為新手爸媽帶來實用的幼兒學習資訊。而於書展期間,新手爸媽更可到Oxford Path展場親身體驗一對一的家用學習顧問服務。

書展現場將推出多項購書優惠,包括全店產品低至 8 折、購買 5-9 件產品可享額外 95 折;購買 10 件產品或以上可享額外 9 折 (每單計),消費滿$700,即送牛津特別版口罩 1 盒;消費滿$500,即可以優惠價$30 換購 1盒 (每單計)。

購買指定書籍另有優惠:購買 4 本 Very Short Introductions 系列讀本,即送同系列指定讀本 1 本 (每單計);購買 4 本 Oxford World’s Classics 系列讀本,即送同系列指定讀本 1 本 (每單計)。

而練習亦有多重優惠,在牛津.啟思 2-12 歲專區(家用學材.補充練習)全店產品低至 75 折; 購買3至5件小學補充練習可享 8 折優惠;購買6件或以上優惠低至75折 (每單計)。另外, 消費滿$600,即送指定故事書 1 本 (每單計);消費滿$1,000,即送 Oxford Story Tree 兒童防護面罩 1 個 (每單計);購買任何牛津幼兒產品均可獲贈 Oxford Story Tree 填色冊 1 本 (每單計);購買 Oxford Story Tree Value Pack、Get Set, Go! Phonics boxset 或 Oxford Little Reader boxset,即可獲贈 Oxford Story Tree 精美布袋 1 個 (每單計)zd1

此外,出版社亦有合作優惠,於以下其中一個攤位作任何消費,憑即日單據再到另一攤位購物折實滿$200 (每單計),每收據即可當$10 使用一次。

•牛津大學出版社 (1D-B32)

•花千樹出版有限公司 (1B-D02)

•Seeds Children's Bookstore (3B-C02)

牛津網店亦會同步於線上提供書展優惠。於7月20日至7月31日期間,普及書籍、國際課程學材、兒童圖書、幼兒點讀學材及詞典等產品均有折扣。另,購物折實滿HK$600更可享免運費,萬勿錯過。

新雅文化

而出版不少童書及橋樑書籍的新雅文化,更有現金回贈大激賞:購買圖書折實滿$600*即減$30、折實滿$1,000即減$60、$1,600即減$90、折實滿$2,000即減$120,如此類推。* 此優惠不包括非書類產品(包括但不限於快譯通、小康軒產品、教育玩具等),以及淨雜誌訂閱。

另外,即場登記成為新雅書迷會APP會員,專享限時4大禮遇:

禮遇一:香港書展購買新雅、山邊、園丁圖書,即享75折優惠#及消費儲積分+。



禮遇二:免費升級至月亮會員會籍一年,購書享低至75折優惠。



禮遇三:獲得新雅童書館高達HK$180*迎新電子現金券,以及低至8折購書優惠券^。



禮遇四:同時讚好【新雅文化】、【新雅童書館】 Facebook專頁及追蹤【新雅文化】Instagram,即送精美圖書一冊,每日限量250名額,送完即止。



# 此優惠只於「2022香港書展」期間於新雅文化展區適用,雜誌訂閱除外。

+ 積分將於2022年8月20日前存入APP帳戶。

* 迎新電子現金券HK$30共6張,只限於新雅童書館消費滿HK$300方可使用。每月只可使用一張電子現金券。迎新優惠只限全新會員,每個帳戶只獲發一次,逾期恕不補發。

禮物大放送:

購物折實滿$300,即可獲贈禮物一份。

* 此優惠適用於全場貨品。

其他優惠:



登記新雅點讀筆保修,即可獲贈限量《小跳豆塗塗畫畫遊戲冊》一冊。

現場不設實體門票銷售

書展門票即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券亦已於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式(詳情請稍後瀏覽八達通網頁)及快達票網站有售。不過家長要注意,為避免現金找續及減少接觸,現場將不設實體門票銷售,只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場。

香港書展



展覽日期:2022年7月20至26日

展出地點:香港會議展覽中心

開放時間:(展覽會關閉前45分鐘截止進場)

7月20 - 21日(三至四):上午10時至晚上10時

7月22 - 23日(五至六):上午10時至晚上11時

7月24 - 25日(日至一):上午10時至晚上10時

7月26日(二):上午9時至下午5時

門票種類:



(1) 成人 $25、小童 $10 (7月20-21日 或 7月22-26日)

*小童適用於小學生/身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士,憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後,及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次

購買入場門票:https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

(2) 電子超級書迷證 $80 (7月20-26日)

每張超級書迷證只限一人使用及進場,持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。

購買電子超級書迷證(7月1日上午09:00開售):https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

