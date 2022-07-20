DSE放榜｜12在囚青年報考　18歲仔考獲18分　盼圓大學夢報答家人

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，今年共有12名在囚青年報考DSE，當中一名壁屋懲教所考生考獲六科最高共20分，另有兩名考生考獲符合入讀本地大學資格。現年18歲的小傑（化名）考獲六科共18分，他最大夢想是成為大學生，畢業後報答家人，如今終圓大學夢。



今年共有12名青少年在囚人士報考香港中學文憑考試。圖示壁屋懲教所監督余學明（右）頒發香港中學文憑考試成績通知書予青少年在囚人士小傑（化名）。（懲教署圖片）

懲教署表示，12名來自壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士，報考中國語文、英國語文、數學及通識教育四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目，他們共報考65張試卷，其中49張取得二級或以上成績，佔總卷數75.4%，其中一名壁屋懲教所考生考獲六科最高共20分的成績，另有兩名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

一念之差身陷囹圄 幸獲家人及老師鼓勵振作

身處壁屋懲教所的小傑（化名）今年18歲，在文憑試中考獲六科共18分。他在就讀中六時因犯事而被判入教導所，他指在中學時期，最大夢想就是能成為一名大學生，畢業後報答家人。可惜，他在第一次應考文憑試時，成績未足以讓其入讀本地學位課程，更因為一念之差令他身陷囹圄。

小傑指出，在院所受訓初期頓感前途盡失，愧對家人，幸而在家人及老師的鼓勵下重新振作，決定再一次修讀新高中課程，報考文憑試，成功考獲符合入讀本地大學的基本入學要求的成績，希望能一圓大學夢。

今年共有12名青少年在囚人士報考香港中學文憑考試。圖示壁屋懲教所青少年在囚人士一起討論成績。（懲教署圖片）

中四入獄 希望透過知識改變命運

另一名考生樂仔（化名）今年18歲，在文憑試中考獲六科共17分，他入獄前只有中四學歷，後因受網上假資訊及朋輩影響而犯案，最終被判入教導所。樂仔表示，在獄中反省後感到非常後悔，希望透過知識改變命運，在家人的支持及老師的鼓勵下決定重拾課本，在懲教院所修讀新高中課程，考取更高學歷。

雖然樂仔的英文科成績只得到二級成績，未能達到本地大學的基本入學要求，但他會先報讀高級文憑或副學士課程，並打算來年再報考英文科，希望將來能夠升讀本地大學。