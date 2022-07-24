港媽忙工作無暇湊仔　呷醋仔仔黐工人崩潰喊：好sweet好似兩母子

香港家庭大多都是雙職父母為主，會另外聘請外傭來照顧孩子。近日，一位在職港媽於社交平台分享辛酸經歷，指為了讓兒子有更好的生活環境和資源而買樓，但工作壓力甚大，甚至要經常加班，錯過與兒子相處時光。結果孩子愈來愈親近工人，令媽媽心有不甘，呷醋爆喊。



見仔仔攬實工人超崩潰

港媽於網上群組大吐苦水，指自己月入四萬以上，數年前為了兒子升學於何文田購置物業，但後來公司受疫情影響刪減人手，導致事主頻頻加班，無暇與仔仔相處。有天放工回家後打算抱抱兒子，怎料見到令人崩潰的一幕：「打開房門見到阿仔攬實工人姐姐瞓到好稔，好sweet，好似兩母子咁。嗰秒個腦空白咗，跟住啲眼淚自己係咁湧出嚟...忍唔住爆喊，老公扶我返房，安慰咗我好耐。」

工人姐姐「搶」走兒子

事主爆煲大呻委屈難受，指兒子只親近工人：「有嘢就搵姐姐先，夜晚要攬住姐姐先肯瞓， 有時我鬧佢兩句，佢仲會匿喺姐姐後面」更認為自己為兒子辛苦工作的同時，工人卻在家享受，「搶」走了兒子：「個仔我生㗎，而家個仔畀姐姐搶咗咁！」、「有時望到工人姐姐好舒服咁坐喺張梳化度攬阿仔睇卡通，又好親密咁餵阿仔食飯、陪佢練琴，我心入面就酸，好似我辛辛苦苦賺番嚟嘅嘢都係為咗個工人咁。明明係我辛苦賺嚟嘅屋企，點解享受嘅係你，我就喺電腦前面忙到隻狗咁。真心好委屈。」

雖然事主曾打算辭工湊仔，但奈何丈夫的收入未足以支撐家庭開支，日後更打算供兒子到英國讀書，所以只能「頂硬上」。事主感嘆想人生輕鬆、有美滿家庭生活，以及享受中等以上的物質生活，三者卻不能兼得。在萬般心酸的情況下只能發文尋找建議。

好工人難求，仔仔與工人關係好令媽媽又愛又恨。（非當時人，photoAC）

網民籲食得鹹魚抵得渴

不少網民認為事主應「食得鹹魚抵得渴」，事主最大的問題是工作壓力大，因工作繁忙而缺少與兒子相處的機會，應在工作與家庭關係之間取捨：「針冇兩頭利，小朋友最簡單，邊個陪佢多就黐邊個」、「有啲嘢係要交換，你覺得依份工忙到冇晒親子生活，依度供樓咪換第二區，養車貴咪唔要車」。

網民亦認為工人疼愛小朋友實屬難得，籲事主好好珍惜：「其實工人姐姐係無辜的，你應該慶幸佢錫你個仔」、「你有個好工人姐姐先可以安心工作，好工人難求，自己諗清楚。姐姐除咗湊你個仔，應該仲做埋最討厭嘅家務啦，人地真係嚟歎世界？」。

資料來源：FB群組／巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club