親子｜孩子在研究剪刀　你有甚麼反應？7個Q&A判斷你是哪類型父母

每種教養方式的出發點雖然都是為孩子好，但長久以來就會塑造成完全不一樣的人格發展。你喜歡哪一種教育方式呢？



每對父母的教育觀念都不同，而且隨着時代，教育觀念也會跟着改變。但大致上還是能分成4種。今天我們就從7個QA，判斷你是哪種父母吧！

你是典型的怪獸家長還是佛型父母？用以下的7條問題找答案吧！（按圖了解）

+ 28

Q1. 小孩正在不聽話，你會怎麼做？

A：我說了算！不要跟我吵

B：不哭不哭眼淚是珍珠，媽媽不該惹你生氣的

C：算了，他要甚麼就給他吧！

D：判斷孩子的要求合不合理，合理就答應、不合理就堅決不妥協



Q2. 晚上9點下班回家後第一件事

A：看老公、小孩不順眼，忍不住罵人、抱怨

B：今天又買了新禮物，趕快跟小孩一起玩培養感情

C：趕小孩去睡覺，不要來吵我

D：洗手洗腳，跟小孩一起窩在床上聊一下天、進行睡眠儀式



Q3. 每天花多久時間跟小孩聊天、培養感情

A：很少，因為他都不聽話，不想理他

B：很常。每天都膩在一起，根本不想分開

C：很少，都在做自己的事沒看到小孩

D：很常，都會聊聊今天做了甚麼事、心情如何



Q4. 小孩正在研究剪刀，我會怎麼做？

A：打！打了就不敢再玩了

B：不要玩怕剪到手，要剪甚麼媽媽剪就好了

C：恩…應該不會怎麼樣吧？受傷了再說

D：陪在身邊，教孩子正確的做法



Q5. 需要幫小孩報名才藝班嗎？

A：最好是學對未來有用的才藝。

B：他喜歡甚麼就報甚麼班

C：不用吧？學了又沒用

D：從日常生活中學習，除非很特殊的才藝才要報名



Q6. 小孩因為學習遇到挫折難過得哭了。我會怎麼做？

A：幹嘛哭？不准哭！再多練習

B：那麼辛苦媽媽來就好

C：那就不要學啊，反正以後就會了

D：幫小孩擦乾眼淚，陪着孩子一起練習、引導



Q7. 小孩跟我的關係如何？

A：他好像很怕我，想靠近我但又不敢的樣子

B：好像吃定我了……都不怕我

C：不知道欸～不熟！

D：很親密。雖然也會吵架，但總是會和好



相關文章：無心的說話卻最傷人 十句父母不應對孩子說的話｜博士媽媽

+ 6

如果有4個以上的A，就代表你是「專制型父母」

專制型父母對孩子有絕對的掌控慾，雖然是好意、為了孩子的未來着想，卻也扼殺了孩子的獨特性與先天的氣質。

未來，孩子可能會變得更加退縮與被動，覺得都只要聽父母的就好了，而且也缺乏自尊心、容易焦慮、懷疑自己；若是哪天脫離了父母的掌控，也會缺乏自律。雖然專制式的教導看起來最有效率、也最有用，但卻不是長久之計，也容易造成無法挽回的後果。

如果有4個以上的B，就代表你是「溺愛型父母」

溺愛型的父母雖然看似對孩子很好，但卻因為溺愛把孩子推向極端的發展：無法無天、生活廢人。因為孩子從小就享受着萬眾矚目、長大後也會理所當然的要求別人比照辦理，甚至不分是非，覺得大家都要聽自己的話，或是一切以報酬論：你要先給我我想要的東西，我再考慮要不要答應你的要求。比起當父母，家長們更期待自己能夠像朋友的角色與孩子相處，也不會嚴格教導是非觀念。

如果有4個以上的C，就代表你是「放任型父母」

放任型父母看起來好像沒甚麼問題，小孩也長得很好，但細看就會發現他們與孩子幾乎零溝通，他們只確保小孩衣食無虞，卻不管他們是否有獲得足夠的安全感、信任感、親密感。這種父母可能只是複製從小被父母對待的方式，而不曉得孩子除了生理，還有心理上的需求；或是純粹工作太累、無暇顧忌，甚至是本身就有成癮問題，無法對孩子提供情感上的幫助。

在這種環境下長大的孩子雖然習慣自給自足，但也害怕自己變得依賴他人，情感與社交方面也會有所不足，也因為缺乏家庭支持，容易焦慮或憂鬱。

如果有4個以上的D，就代表你是「尊重型父母」

尊重型父母會花很多時間與孩子培養關係，除了滿足生理需求外，更注重心理的富足。他們會盡力給予孩子安全感、尊重，但孩子如果犯錯、不聽話，他們也會堅持自己的底線，教導正確的是非觀念。過程雖然會更辛苦，因為花更多時間與孩子溝通，但孩子的成長過程是開心且健康的。

Source: Verywell Mind,Bright Horizons

【延伸閱讀，更多培養親子關係及教育子女建議】

教養｜父母該為孩子未來留下甚麼？不是成就、財富而是4個價值觀

+ 16

管教方式｜錯用呢個方法責罰 仔女長大後易有行為偏差及心理問題

+ 11

教養｜應采兒家中嚴守2項餐桌禮儀 一原因從不問兒子要吃甚麼

+ 13

延伸閱讀：

送給媽媽們的萬用稱讚語錄 vs.地雷語錄，聽到「小孩養得好」比什麼都開心！

為了「溫和、正向教養」所以要一直維持聖母形象？媽媽，請放心地對孩子生氣吧！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】