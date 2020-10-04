無心的說話卻最傷人 十句父母不應對孩子說的話｜博士媽媽

家長對小朋友說話，有時隨口噏、無心的一句半句說話，原來卻對小朋友之後的成長造成影響很大，甚至傷害到他們弱小心靈。有時候，家長都可以留意下自己的說話，和小朋友們好好溝通。

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(一)不要阻住我，我好忙

家長正忙碌中，小朋友前來找父母，許多家長本能地說「不要阻住我，我好忙！」如果家長經常向小朋友說這話，他們會覺得父母拒絕與他們傾心事，經常想趕走他們，令本來想與父母傾偈的念頭也打消了。父母現時或許未感後悔，但到年老時，想找子女傾偈，子女或會同樣理由，拒絕與父母傾偈了。

其實家長只要轉換說話形式，效果可大相逕庭，小朋友較易接受。如可說:「爸爸/媽媽現在正在工作，我們可以晏一點一起傾偈/一起玩耍。」

(二)如果你係仔/囡就好了

有些父母會與孩子開玩笑說「如果你係仔/囡就好了」。但對小朋友來說，這句話一點都不好笑，如同否定其性別，亦會令小朋友誤會父母不喜歡他/她，或因自己不是特定性別而不獲父母喜愛。這說話對小朋友有負面影響，家長都是可免則免。

(三)不好問點解

在工共交通搭車時，經常聽到有家長對孩子說「你不要經常問點解啦!總之咁就咁啦!」其實當小朋友問「點解」時，他們正在探索世界，如果當他們發問時，父母斬釘截鐵叫小朋友不要問。久而久之，小朋友會因為家長覺得煩，而不敢再發問。其實，家長可嘗試正面回答小朋友，嘗試陪他們尋找答案，如說:「不如我們一起想想點解?」、「不如我們一起找資料了解為何這樣?」

(四)不要變成爸爸那樣

有些媽媽愛對小朋友打趣說:「不要變成你爸爸那樣」，但在小朋友眼中，媽媽正在批評爸爸這個人，認為爸爸是不好的。家長應避開說這句話，建議多說正面說話，如「爸爸這些做很得好的。」作為配偶，謹記避免在孩子面前批評另一半。

(五)咁大個喇，仲做錯? 真丟臉

小朋友也有自尊心，他們也不會專登做錯，每位小朋友年齡、能力有異，家長切忌以成年人的標準去衡量小朋友，否則久而久之，小朋友會缺乏自信及變得自卑。

(六)不准喊

父母經常會說出這句話，尤其小朋友情緒失控時，在街中大哭，許多父母會忍不住叫孩子不准哭及收聲。哭是情緒發洩的表現，如果只單單叫小朋友不哭或壓抑情緒，是無法真正幫助他們的。當小朋友哭時，家長可嘗試跟他們說，「等你一會不哭，我們一起傾偈，了解你發生什麼事?一起找解決方法。」這種說話對小朋友來說，都是正面的回應。

(七)你唔可以輸㗎

「唔可以輸」、「唔可做唔到」這些說話會令小朋友造成很大壓力。每個人成長過程，無論任何事情，結果可能是成功、也可能是不理想，家長要讓小朋友知道過程也是學習，如每次都要成功，會令孩子造成很大壓力及影響身心成長。

(八)有時間玩，不如讀吓書 / 玩咁耐，你好溫書啦!

小朋友真的需要玩的，懂得玩的小朋友，腦筋更靈活! 與其負面指責，家長可嘗試改改說話方式，如說:「不如我們多玩十五分鐘或半小時便開始做功課。」又或說:「你嘗試安排自己時間何時玩、何時看書」等等，讓他們學習如何分配自己時間。

(九)大人講嘢，細路 唔好嘈!

相信許多人童年，也曾聽過有長輩說這話。大人說話，小朋友愛「加把咀」，其實他們是希望成為家庭傾偈的一份子，只是未必懂得什麼時才適合加入而已。父母可嘗試向孩子說:「我們知道你也想分享，不如你等我們傾完，再跟你傾。」這可令小朋友明白他有發言的機會，不過要等一個合適的時間，而不是「唔好嘈」。

(十)當初無生你出來就好了

這句說話是最令小朋友傷心的話!家長們無論被小朋友激到多麼憤怒，或小朋友犯了多大的過錯，也千萬不要說這句話。這句話否定了小朋友的存在價值，會令小朋友受很大打擊，也有可能內心留下陰影。所以家長也需要慎言!

家長一句無心的說話，或許會影響孩子的一生。父母記著要咀下留情，別因說話影響關係，甚至造成父母與子女之間難以彌補的裂痕。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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