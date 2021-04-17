管教方式｜錯用呢個方法責罰　仔女長大後易有行為偏差及心理問題

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-17 12:30

不少爸爸媽媽在孩子頑皮的時候都會責罵，甚至用打屁股的方式管教。但有研究發現，打屁股容易會讓小朋友成年後出現反社會行為，甚至心理問題。

美國德州大學奧斯汀分校和密西根大學共同研究用50年的時間，發現父母用打屁股的方法責罰仔女，並非健康的管教方式。經常被父母用打屁股的方法責罰的小朋友，長大後容易出現行為偏差，亦較易出現侵略性等反社會行為。

研究發現經常被父母用打屁股的方法責罰的小朋友，長大後容易出現行為偏差。 （Getty image）

研究人員認為，打屁股會導致小朋友出現錯誤認知，以為侵略性行為可讓對方遵從自己的意志，從而出現反社會行為。數據顯示，至少有85%的小孩在上高中前，曾受到父母用打屁股的方法體罰，而大部分施暴的父母在童年時也曾遭到同樣的對待。

數據顯示，至少有85%的小孩在上高中前，曾受到父母用打屁股的方法體罰（getty image)

那麼，如果不用打屁股的方法責罰小朋友，在小朋友頑皮的時候父母可以怎樣？美國密西根大學一項追蹤8年的研究顯示，用「面壁思過」的方式管教相對比較無害。

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