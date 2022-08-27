婆媳｜新抱食飯夾餸也要管　老爺不滿她受刁難　一句話令奶奶收聲

婆媳問題向來是難解之題，這時就需要神隊友來解圍。一名媳婦抱怨，時常被奶奶刁難，就連夾菜也會被酸「是我兒子喜歡吃的」，並要求她放回去，所幸一旁的老爺出手救援，當場就讓奶奶閉嘴。



一名媳婦在「靠北奶奶2.0」分享，奶奶很喜歡煮飯，要她們夫妻倆回家吃，但每當事主要夾菜時，奶奶就會開口說「這是兒子要吃的」，她只好改拿另一塊，但又會被罵說，「那是老爺喜歡吃的」，結果老爺和老公見狀，就通通夾給她吃。

奶奶看了心裏很不是滋味，秒酸「大家都夾給媳婦吃，她要吃哪塊」，不料老爺當場回嗆「你都規定誰應該吃哪一塊，怎麼會不知道自己要夾哪一塊去吃？」，讓奶奶立刻閉嘴，不再說話。

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除此之外，老爺平時也會在許多地方替她解圍，有次她被奶奶要求替其他人洗衣服時，老爺立刻衝上前搶回，並質問奶奶「妳不是規定我們兩個人的衣服各自洗各自的，怎麼可以亂改規矩？」。

還有一次，奶奶因不滿兒子的家庭經濟由媳婦掌控，狂酸兒子是「妻奴」，也被老爺回嗆「妳自己也一直要求我把錢給妳管，現在卻看不慣媳婦做一樣的事？」。

老爺多次出面解圍，也讓事主誇讚「我上輩子應該和我老爺有些緣分未了，所以這輩子在他的保護下，熬過奶奶一關又一關的難關」，而老公則表示，「有爸爸擋着，還不用他出面」。

文章曝光，許多網友們都投以羨慕的眼光：

．「有這樣的老爺真好，希望他比奶奶長壽」

．「好讚的老爺啊！不過這樣巫婆的敵意會更深」

．「遇到很好的老公跟老爺，這是妳上輩子修來的福氣」

．「這老爺比隊友還強100倍」

．「好老爺好奶奶永遠都是別人家的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】