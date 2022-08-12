幼稚園虐兒｜女童吃飯慢被老師摑飛門牙　校方拒交CCTV家長報警

近日台灣一所幼稚園驚爆虐兒事件，有名女童疑因吃飯太慢被老師掌摑致門牙飛脫，臉部多處受傷，女童家長得知事件後與校方對質，幼稚園高層卻打算撇清責任，希望賠錢了事，教師亦謊稱沒有傷害女童。家長後來報警驗傷並公開事件。



吃飯太慢被掌摑至牙齒飛脫

女童家人在社交平台發文指控台南仁德區一所幼稚園涉嫌虐兒。女童放學回家後向家人稱因吃飯太慢被老師捏臉、掌摑至牙齒飛脫，另一隻牙鬆動搖晃，還被推撞。老師放學後更再次警告女童「記住食飯這件事」。當天晚上女童因牙艱疼痛無法刷牙，頸部痛得無法平躺只能趴睡。

到校對質老師稱只是「用手背拍一下」

翌日家人報警並到校與校方對質，幼稚園高層只表示「老師知道錯了」，遲遲不讓他們與老師見面。直至警察到場，老師才出面解釋，指當時見到女童還未飲湯，所以「扶著她的臉」並詢問「有沒有在咬」，女童未有張嘴，因此才用手背拍她的嘴巴。後來校方更請另一名學生出面說明女童曾說自己的門牙「鬆鬆的」，打算藉此撇清責任，令家屬直斥利用孩子：「推出來承擔大人世界的險惡」。

校方拒交閉路片段望賠錢了事

女童父親要求校方提供閉路電視片段，校方卻指閉路電視有死角拍得不清楚，更以保護孩童肖像權為由，遲遲不肯交出片段，令父親暴怒：「校方早知道實情了，還要裝傻說不知情，現在鬧大了才說早就知情，推打都有，還讓孩子往後退2步，後面還是防墜網，監視器畫面顯示老師是轉身才動手，刻意遮住我的孩子，現在畫面不給我！」校方更希望父親刪除帖文，指願意作精神賠償並辭退教師，希望平息事件，後來更回應指女童的牙齒是吃飯時掉落。

家人表示事件對女童造成很大陰影，起初女童阻止家人致電學校並指：「老師會生氣」，後來家屬與老師對質後，女童更不斷重複：「為甚麼老師要說謊，她真的有打我」。

女童邊哭邊講述家人與老師對質的過程，指老師一直不承認。（FB@爆怨公社）

家屬報案驗傷 教育局接手調查

女童父親後來在議員的陪同下到警處報案並驗傷提告，並在網上貼出驗傷單，相中可見醫生診斷女童有多處臉部挫傷，包括上排門牙脫落、上排牙齦腫脹瘀傷、下唇挫傷擦傷，可見老師的力道並非只是輕拍而已。台南教育局得悉事件後亦接手調查，要求該名老師即時停職，並會依法追究幼稚園的管理問題。

女童臉部多處挫傷，包括上排門牙脫落、上排牙齦腫脹瘀傷、下唇挫傷擦傷。（FB@爆怨公社）

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