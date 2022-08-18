男童食蘋果咬甩兩粒門牙燦笑超可愛　家長必知換牙期注意事項

近日內地有位男童吃蘋果時咬甩兩顆門牙，牙齒直接嵌在蘋果上，男童沒有哭喊反而笑得非常燦爛，父母也在社交平台上分享片段。不過有網民發現了幾個可疑的地方，認為片段只是擺拍。註冊牙科醫生吳子傑分享小朋友換牙期的注意事項，家長可作參考。



男童吃蘋果咬甩兩顆門牙

近日內地有位6歲男童的父母在社交平台「抖音」上載了一段短片，片中男童拿著嵌有兩顆牙齒的蘋果，隨後對住鏡頭大笑，門牙位置也變成兩個大洞。後來他的父母接受內地媒體訪問時表示，兒子的門牙本來有點鬆動，晚上吃蘋果時不慎咬掉了兩顆門牙，更說：「這個蘋果把我的牙齒吃掉了」，門牙也直接嵌在蘋果上。

網民懷疑片段真偽

不過也有不少網民懷疑片段真偽，指出男童明明剛掉牙，但牙齦卻很快就復原，沒有半點紅腫，也質疑他的牙齒本來已經鬆動，應該承受不了太大的力度，無法直接嵌從蘋果內，認為是父母後期加工，將牙齒插進蘋果再拍成影片。部分網民則認為男童反應可愛，片段純屬搞笑，毋須過份執著於真假。有人亦表示日後小朋友不敢拔牙，可以讓他們咬蘋果、粟米等食物，這樣就能順利掉牙了。但是這樣的做法卻未必安全。

註冊牙科醫生吳子傑。

牙醫指換牙期乳齒一般會自行脫落

小朋友踏入漫長的換牙期後，家長常因各種牙科問題感到非常困擾。註冊牙科醫生吳子傑為家長分享多個換牙期的注意事項，為大家解答常見疑難。大部分兒童6歲開始踏入換牙期，期間乳齒會因牙根收縮，以及被恆齒推動而變得鬆動，在一般情況下會自行脫落。

自行拔牙注意事項

如果家長自行為子女拔掉鬆動的牙齒，應該在衛生的環境下進行，要注意衛生，保持雙手清潔，以免細菌感染。拔牙後應留意孩子的牙肉有否流血，如果牙腳長導致傷口較大，可讓孩子咬著乾淨的紗布或紙巾約10分鐘止血，並時刻保持傷口清潔。

自行拔牙要注意衛生，保持雙手清潔。（photoAC）

換牙期有兩種情況要求診

如果家長發現小朋友乳齒牙根沒有收縮，反而紋絲不動，未見有自行脫落的跡象，甚至牙齒長歪、恆齒錯位，向外或向內傾斜，便要向牙醫求診，或需照X光檢查是否需要拔除。因為乳齒有機會阻礙恆齒向正常方向生長，增加日後箍牙的難度。此外，如果小朋友有嚴重蛀牙問題，進行杜牙根治療也無法解決的話也需要拔牙處理。

3至4歲的幼童拔乳齒大牙後或需佩戴牙齒固定器，否則主力牙脫落後，日後恆齒容易向前生長，移動至虛位，令牙齒位置更加擠迫，影響出牙。

另外，若小朋友出現牙齒重疊的情況又不願清潔，家長無法自行解決時也可向牙醫求助，不過只要耐心等待，很多時牙齒都會自然鬆脫。吳子傑牙科醫生提醒，家長切勿胡亂為孩子拔牙，如有疑惑應求診並交由牙醫制定治療方案。

家長勿胡亂為孩子拔牙，如有疑惑應向牙醫求診。（photoAC）

如何為孩子做好心理準備？

父母帶小朋友拔牙前應事先為孩子做好心理準備，切忌首次求診便急於拔牙，以免令孩子有負面印象。如果孩子不信任牙醫便會拒絕張口，無法順利進行治療。他建議小朋友首次到牙醫診所可先當陪診者角色，陪同家人求診，讓孩子與牙醫建立互信關係。父母求診時亦不能表現得很害怕，以免為小孩留下陰影。

除了讓小朋友當陪診者做好心理準備，父母也可事前與孩子閱讀牙科題材的故事，或到衞生署口腔健康教育事務科網頁了解相關知識。

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