開學系列｜兒童常用水樽含菌量高污糟過廁板！即睇邊款設計最乾淨

不少家長都準備為孩子購買水樽，但是市面上有多種不同設計的水樽，例如滑蓋式、擠壓式、扭蓋式及飲管式水樽，家長應該如何選擇？早前外國研究團隊曾測試運動員的水樽，研究哪一款設計的水樽含菌量較高，有款常見設計竟然是含菌量之冠！



早前外國運動用品網站Treadmill Reviews的研究團隊曾測試12名運動員的水樽，研究哪一款設計的水樽含菌量較高，發現可重複使用的水樽均含驚人數量的活細菌細胞，家長選購時要避開部分易藏污垢的設計！

1.滑蓋式水樽（Slide-top）：這款水樽是不少兒童常用的款式，但原來這種設計的細菌含量最高，容易沾惹細菌，每平方厘米有933,340個菌落。污糟程度與廁板差不多！滑開瓶蓋時，細菌更會隨著樽口的液體飛濺到其他地方，傳播細菌。水樽上的細菌大部分為革蘭氏陽性球菌，或致肺炎和血液中毒等疾病。

2. 擠壓式水樽（Squeeze-top）：這款水樽又稱為「唧式水樽」，有不少熱愛運動的人都喜歡使用，有不同功能。不過這款水樽有大量細菌，每平方厘米有162,000個菌落，接近未煮沸的生水，有99％細菌為大腸桿菌。

3. 扭蓋式水樽（Screw-top）：這款水樽是大眾較常用的款式，但含菌量也相當高，相當於寵物用的食物碗，每平方厘米有159,060個菌落，有98％細菌為大腸桿菌。

4. 飲管式水樽（Straw-top）：這款水樽的細菌含量最低，每平方厘米只有25.4個菌落。使用飲管式水樽喝水時，水會流進飲管底部，令細菌難以聚集。雖然這款水樽的含菌量比上述3款水樽低很多，但其實只比一般家用廁所板低少許（每平方厘米約低2個菌落）。不過飲管式的設計方便兒童使用，而且大部分細菌均無害，含菌量也較其他款式低，不失為一個好選擇。

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水樽裝含糖份或奶質飲料後應徹底清洗

雖然研究顯示飲管式水樽含菌量最低，但如果常裝含糖份的飲品，結果可能完全相反。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士表示較不建議使用飲管式水樽，因為飲管的管道難以清洗，如果平日裝的飲料含糖份或奶質，清潔不當時會滋生細菌、容易暗藏污垢，嚴重或引致肚瀉、食物中毒。

即用即清切勿忽略「鬼祟位」

方博士建議選購含吸嘴的水樽時，應選擇吸嘴較寬大的設計，方便清洗。他提醒使用扭蓋式水樽時，應仔細洗擦水樽蓋內的坑紋，以免藏有污垢。在妥善清潔的情況下，選擇扭蓋式水樽較為安全。

方博士亦提醒用完水樽後應「即用即清」，飲品不宜放過夜，每次使用水樽前及用完之後，都應妥善沖洗水樽，仔細清洗坑紋位置。最重要是做好基本清潔，毋須額外消毒。

水樽應「即用即清」保持清潔。（photoAC）

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