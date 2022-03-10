牙齒護理｜4個正確刷牙觀念防蛀牙、牙周病　牙刷大小亦要講究！

刷牙是每個人每天的例行公事，但妞妞們真的用對方式在清潔口腔嗎？



很多人對於刷牙的方式也存在很大的迷思，包含了要刷很大力才乾淨、得要有滿滿的泡泡才行...想要有感維繫口腔的健康、降低牙周病發生率，讓牙齒能用得更久，現在就來建立正確潔牙的4個觀念，刷出健康潔白的牙齒。

每天都要做的例行公事，但你真的刷對方式了嗎？快看看正確刷牙的4大觀念吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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正確刷牙觀念：

1. 掌握刷牙時間與次數

妞妞們平常都選在什麼時間點刷牙呢？建議最好在飯後及睡前，一天至少兩次，每次刷牙時間最短為兩分鐘，並且要將牙齒每個角落確實刷乾淨。很多人拿起牙刷就會胡亂刷一通，這樣很容易產生死角，或是一直重複在刷某個區塊，先將牙齒分為四個區域(上下左右)，每個區域至少 30 秒再加強難刷的部位，也別因害怕蛀牙就太頻繁的洗牙和刷牙，這樣反而會造成牙齦的負擔。

2. 用力刷牙不等於乾淨

很多人怕刷不乾淨，拿起牙刷就猛刷，但把牙刷乾淨的關鍵是去除牙菌斑！所謂的牙菌斑指的是食物殘渣與唾液會產生糊狀物質，容易附著在牙齒表面，妞妞們可以試著用舌頭舔牙齒，如果有感覺到黏稠的物質附著在上面，那就是牙菌斑了。想要簡單檢查刷牙有沒有乾淨的方式，就是舔舔看牙齒。由於牙菌斑喜歡凹凸不平的地方。所以記得特別加強這些區域的清潔，免得牙菌斑堆積鈣化成為無法刷除的堅固牙結石，造成牙齦發炎、流血、腫脹而引發牙周病等口腔問題。

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3. 刷牙搭配牙線

想要學習正確刷牙，首先要先選對刷牙的工具！最好的刷頭大小建議約為兩顆牙齒寬，如果刷頭太大容易忽略後面牙齒，也不容易使用，刷毛則要柔軟較不容易傷害牙齒，刷毛不要太密集，否則容易忽略牙間縫隙。除了正確的刷牙方式外，建議還是要搭配牙線或牙間刷，清潔容易卡食物殘渣的牙縫及後排牙齒。特別要提醒，牙刷至少三個月需更換一次，或是發現牙刷開岔時，就要趕快更換牙刷囉！

4. 每半年的定期檢查

除了日常養成好的刷牙觀念之外，定期的口腔檢查也很重要！牙醫師可以透過超音波快速震動，將刷不掉的頑固牙結石清潔乾淨，同時檢查口腔健康是否有其他危害存在。定期檢查儘早矯治，既能節省治療費和減少拖延引起的疼痛，還可以獲得預防性口腔健檢，讓牙齒健康更加延續。

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