親子好去處｜中西區海濱長廊海中心公園　暢玩工業風碼頭主題設施

作為中西區海濱長廊的一部份，位於西環碼頭隔離的「西區副食品批發市場段」顧名思義正正位於批發市場前方，交通十分方便，由港鐵香港大學站B2出口步行只需約15分鐘便到達，如果乘電車於石塘咀總站落車更只需步行10分鐘左右。



公園主要分為一至四號碼頭四部份，分別為「孩子遊園地」、「木板空間」、人造「草地」及仍然在運作中的「碼頭臨海設施」。

特別推介的是以海洋為主題的「海中心公園」一號碼頭，它設有兩組分別適合2至5歲及5至12歲小朋友的遊樂設施，想「放電」的家長千萬不要錯過。為配合碼頭主題，設施都是以輪船、木箱等供小朋友攀爬及訓練平衡的設施為主，「工業風」十足，與平時見慣見熟的遊樂設施非常不同！

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由四號碼頭再慢走約5分鐘便到達「中西區豐物道海濱休憩用地」。這個特色園區利用渠管設計了「捐山窿公園」，項目參考了上世紀七十年代葵涌石籬邨的同類遊樂設施而建成，讓小朋友自由發揮「free play」捐山窿的無窮玩法！毗鄰的「貨櫃」美術創客館則利用生活常見的素材，讓大小朋友發揮無窮創意和想像力。

女兒在這裏玩了個幾鐘後終於因太累而睡著了，而我和太太亦沿著這個海濱長廊，慢慢從西環不經不覺到達了中上環的核心商業區。在乾爽清涼天氣既可在海邊漫步，讓小朋友放電之餘亦可讓大人們吹吹海風，為過去幾個月以來的壓抑舒緩一下，真的不失為一個周末免費休閒娛樂的好節目！

中西區海濱長廊－西區副食品批發市場段（大學站B2出口，步行約10至15分鐘）

開放時間：全日24小時



豐物道海濱休憩用地（大學站B2出口，步行約10至15分鐘）

開放時間：每日上午7點至晚上10點



資料及圖片授權：愛麗絲與劍橋爸

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