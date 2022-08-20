親子好去處｜港島區11間免費兒童遊戲室一覽！

暑假還未決定帶仔女去哪裡玩？不如到訪各區的免費兒童遊戲室，每個兒童遊戲室各有特色，例如有海洋主題、飛機主題、森林主題，甚至有繩網、攀爬等設施，相信小朋友一定可以盡興！以下文章包攬港島區11間免費兒童遊戲室，包括中西區、東區、南區、灣仔區，文章備有環境相、地圖及前往方法！（兒童遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用，年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用）。



中西區：石塘咀體育館、士美非路體育館、中山紀念公園體育館



石塘咀體育館

遊戲室主題為深海歷險，面積為145平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知）。

查詢電話

2858 0541

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港皇后大道西470號石塘咀巿政大廈5樓

（鄰近香港大學站B1出口）

士美非路體育館

遊戲室主題為恐龍樂園，面積為114平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知） 。

查詢電話

2855 7321

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓

（鄰近堅尼地城站A出口）

中山紀念公園體育館

遊戲室主題為森林歷險，面積為130平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知） 。

查詢電話

2858 2493

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港西營盤東邊街北18號

（鄰近港鐵西營盤站A2出口）

東區：港島東體育館、渣華道體育館、小西灣體育館



港島東體育館

遊戲室主題為題航海歷險，面積為102平方米。入場限額為20人（由2022年5月19日起，入場限額調整為17人，直至另行通知）。

查詢電話

2151 4070

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港西灣河鯉景道52號

（鄰近西灣河站A出口）

渣華道體育館

遊戲室主題為歡樂森林，面積為112平方米，入場限額為13人 。

查詢電話

2516 9419

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港北角渣華道99號渣華道市政大廈4樓

（鄰近港鐵北角站A1出口）

小西灣體育館

遊戲室主題為城市，面積為151平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知） 。

查詢電話

3427 3121

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓

（鄰近柴灣港鐵站 ）

南區：香港仔體育館、鴨脷洲體育館、赤柱體育館



香港仔體育館

遊戲室主題為海洋世界，面積為130平方米，入場限額為12人。

查詢電話

2555 8909

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港仔大道203號香港仔市政大廈5樓

鴨脷洲體育館

遊戲室主題為小魚仙，面積為140平方米，入場限額為14人。

查詢電話

2554 0832

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1樓

（鄰近利東站A1出口 ）

赤柱體育館

遊戲室主題為海洋世界，面積為174平方米，入場限額為12人。

查詢電話

2813 5106

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面上層

灣仔區：黃泥涌體育館



遊戲室主題為中古城堡，面積為71平方米，入場限額為24人（由2022年5月19日起，入場限額調整為20人，直至另行通知）。

遊戲室主題為海洋世界，面積為63平方米，入場限額為16人（由2022年5月19日起，入場限額調整為20人，直至另行通知）。

查詢電話

2891 8438

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓

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