親子好去處｜新界區18間免費兒童遊戲室一覽！

暑假還未決定帶仔女去哪裡玩？不如到訪各區的免費兒童遊戲室，每個兒童遊戲室各有特色，例如有海洋主題、飛機主題、森林主題，甚至有繩網、攀爬等設施，相信小朋友一定可以盡興！以下文章包覽新界區18間免費兒童遊戲室，備有環境相、地圖及前往方法！(兒童遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用，年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用)。



屯門區：兆麟體育館



2019年建成的體育館，裝修時尚，附近亦有輕鐵、巴士等交通設施連接。而且體育館鄰近民居，環境都頗清靜，走遠一些更有多類型餐廳方便應付中午餐。

遊戲室主題為太空，面積為345.5平方米。入場限額為50人 (由2022年5月19日起，入場限額調整為42人，直至另行通知) 。

查詢電話

2659 2311開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓4樓

（鄰近兆麟苑輕鐵站及三聖輕鐵總站）

元朗區：屏山天水圍體育館、天暉路體育館、天瑞體育館、元朗體育館



屏山天水圍體育館

2012年建成的體育館，場內多種設施支持各種康樂活動。



遊戲室主題為大自然，面積為135 平方米。入場限額為24人 (由2022年5月19日起，入場限額調整為20人，直至另行通知) 。

查詢電話

2350 9455開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：天水圍聚星路1號

（鄰近港鐵屯馬綫(天水圍站)、坑尾邨站輕鐵站）

天暉路體育館

2012年建成的體育館，場內設有完善的空調系統及多元化的康樂設施。



遊戲室主題為海洋世界，面積為315平方米。入場限額為40人 (由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知) 。

查詢電話

2473 0229開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：天水圍天瑞路63號

（鄰近天富輕鐵站、港鐵屯馬綫(天水圍站) 再轉乘輕鐵鐵路706、705、751、761P往天富站）

天瑞體育館

較早前建成的體育館（2007年），場內設有完善的空調系統及多元化的康樂設施。



遊戲室主題為濕地遊蹤，面積為110平方米，入場限額為12人。據康文署網頁資料，天瑞體育館現暫停開放，直至另行通知。

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2446 6609開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界元朗天水圍天瑞路七號

（鄰近樂湖輕鐵站、港鐵屯馬綫(天水圍站) 再轉乘輕鐵鐵路706、705、761P往天瑞站）

元朗體育館

近年建成的體育館（2017年），場內設有完善的空調系統及多元化的康樂設施。



遊戲室主題為糖果，面積為160平方米，入場限額為26人。據康文署網頁資料，元朗體育館現暫停開放，直至另行通知。

查詢電話

2891 9207開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

（鄰近豐年路輕鐵站、港鐵屯馬綫(朗屏站) 再轉乘輕鐵鐵路610、614、615、761P往豐年路站）

葵青區：青衣西南體育館



體育館離青衣港鐵站一段距離，不過中間有商場通道及天橋貫穿，都頗方便前往。



遊戲室主題為海洋，面積為350平方米，入場限額為46人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為39人，直至另行通知）

查詢電話

2341 0102開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界青衣涌美路70號

（鄰近青衣港鐵站）

荃灣區：荃灣體育館



荃灣體育館

體育館毗鄰荃灣公園及港鐵屯馬線荃灣西站，附近有多個商場貫穿，方便前往。



遊戲室主題為海洋，面積為220平方米，入場限額為40人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知）

查詢電話

2392 9570開放時間每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)定期保養日每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界荃灣永順街53號

（鄰近港鐵屯馬線荃灣西站A3出口）

沙田區：車公廟體育館、馬鞍山體育館、圓洲角體育館



車公廟體育館

體育館毗鄰車公廟鐵路站，附近更有沙田河、新城市廣場。



遊戲室主題為奇妙方塊，面積為320平方米，入場限額為40人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知）

查詢電話

2790 0221

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：沙田沙田頭路10號

（鄰近港鐵車公廟鐵路站）

馬鞍山體育館



體育館毗鄰馬鞍山站，附近更有沙田河、新港城及馬鞍山中心商場。



遊戲室主題為奇趣礦洞，面積為130平方米，入場限額為10人。

查詢電話

2631 1597

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界沙田馬鞍山鞍駿街14 號

（鄰近港鐵馬鞍山站）

圓洲角體育館

體育館毗鄰第一城站，附近更有沙田河、新城市廣場。



遊戲室主題為森林，面積為324平方米，入場限額為40人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知）

查詢電話

2509 9108

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界沙田銀城街35號

（鄰近港鐵第一城站）

大埔區：大埔墟體育館、東昌街體育館



大埔墟體育館

體育館毗鄰大埔墟站，附近更有自然景觀如廣福公園、元洲仔公園等。



遊戲室主題為田園，面積為125平方米，入場限額為30人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知）

查詢電話

3183 9011

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界大埔鄉事會街8號 大埔綜合大樓6樓

（鄰近港鐵大埔墟站）

東昌街體育館

體育館毗鄰大埔墟站，步行約12分鐘。



遊戲室主題為海洋世界，面積為200平方米，入場限額為32人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為27人，直至另行通知）

查詢電話

2691 2055

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓

（鄰近港鐵大埔墟站）

北區：聯和墟體育館、保榮路體育館



聯和墟體育館

體育館毗鄰粉嶺鐵路站。



遊戲室主題為環保小先鋒，面積為130平方米，入場限額為24人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為20人，直至另行通知）

查詢電話

2677 5149

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界粉嶺聯和墟和滿街9號3樓

（鄰近粉嶺鐵路站）

保榮路體育館

體育館毗鄰上水站，附近更有上水廣場。



遊戲室主題為小小世界，面積為370平方米，入場限額為60人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為51人，直至另行通知）

查詢電話

2639 2979

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界上水百和路19號

（鄰近港鐵上水站）

離島區：長洲體育館、東涌文東路體育館



長洲體育館

體育館置身於長洲中間位置，附近更有賽馬會長洲東灣兒童遊樂場，以及各式各樣的食肆。



遊戲室主題為長洲特色 (包山、 張保仔洞、 滑浪風帆)，面積為124.8平方米，入場限額為40人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知）

查詢電話

2981 6285

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：長洲醫院路三號

東涌文東路體育館

體育館毗鄰港鐵東涌站，附近更有東薈城商場。



遊戲室主題為航海歷險，面積為145.4平方米，入場限額為48人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為40人，直至另行通知）

查詢電話

2109 2421

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：新界東涌文東路39號東涌巿政大樓二樓

（鄰近港鐵東涌站）

西貢區：坑口體育館、香港單車館、調景嶺體育館



坑口體育館

體育館毗鄰港鐵坑口站，附近更有東港城及新寶城商場。



遊戲室主題為奇妙水世界，面積為226平方米，入場限額為40人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知）

查詢電話

2623 5928

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：將軍澳培成路38號 西貢將軍澳政府綜合大樓1樓

（鄰近港鐵坑口站）

香港單車館

體育館毗鄰港鐵坑口站，附近更有東港城及新寶城商場。



遊戲室主題為極限運動，面積為286平方米，入場限額為45人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為38人，直至另行通知）

查詢電話

2878 8622

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：將軍澳寶康路105-107號

（鄰近港鐵坑口站）

調景嶺體育館

體育館毗鄰港鐵調景嶺站及將軍澳站，附近更有將軍澳廣場及將軍澳中心。



遊戲室主題為海洋世界，面積為249平方米，入場限額為40人。（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知）

查詢電話

2481 5033

開放時間

每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外)

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：將軍澳翠嶺路2號

（鄰近港鐵調景嶺站及將軍澳站）

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