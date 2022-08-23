王錦輝誕GCEA-Level狀元　17歲資優生考奪5A*將赴英國UCL讀化學系

英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-Level）放榜，浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）誕5A*狀元，資優生姜子聖於數學、進階數學、化學、生物及物理五科皆考獲A*。他即將赴英國倫敦大學學院（UCL）升讀化學系，延續對化學研究的熱誠，期望能用自己的知識貢獻世界。



年僅17歲的姜子聖同學是校內資優生，小學五年級時已因心智及學術水平高於同級學生而跳級升讀中一。他今年於A-Level應考數學、進階數學、化學、生物及物理科，五科均考獲A*，成為高考狀元。他將升讀英國倫敦大學學院的化學系，期待能深入了解英國文化。他亦期望日後能投身化學研究領域，以自己的知識研發更多可持續發展項目以改善世界環境。

對化學研究充滿熱誠 望投身科研行業

姜同學在總多學科之中對化學最感興趣，他指小學時較擅長數學科，但後來接觸化學後，逐漸對變化萬千的科學世界產生濃厚興趣，享受探究化學的過程。他曾參與浸會大學舉辦的「國際工程機器設計競賽（IGEM）」以及香港大學「新時代太空經濟計劃（BEST）」，分別研究生物科學及以科技解決隕石開採問題，這些學習經歷深化了投身科研行業的意慾。他亦考慮將來於化學發展蓬勃的歐洲發展，接觸更多化學研究。

姜子聖考奪5A*成為狀元，將升讀英國倫敦大學學院化學系。

分享備試過程

姜同學於考試前一個月已開始備試，每天會分二節溫習，一節大約兩小時，按照考試的先後順序來溫習相關科目，考試前數日也會再次複習較刁鑽的題目。他在休息時會透過短暫的睡眠來讓大腦休息並鞏固記憶，他指這樣的學習方式比起長時間「直踩」更為有效。

他也直言操練歷屆試題時，由於題目庫太豐富而且出題方式層出不窮，總有未見過的題目，因此未能完全複習所有試題。他會將不懂的題目抄寫在筆記中並每晚複習。最初他認為進階數學超出了自己的能力範圍，怎料最後也出乎意料地考獲A*佳績。

新冠疫情影響備試

姜同學亦分享備試期間遇到的困難，他平日會與同學一起學習，互相指點的同時也能了解自己在學習上的盲點和不足，但是疫情下相聚的時間減少，只能在透過視像形式溝通，對學習有一定影響。此外疫情期間大部分時間都留在家中，較難放鬆身心。

姜同學會將不懂的題目抄寫在筆記中並每晚複習。

建議學生儘早備試 保持靈活性

他也為其他即將應考GCE A-Level的學生提供建議：不要打算在短時間內完成龐大的項目，切忌在考試前才開始溫習，應早一個月開始準備，每天逐少複習會更有效率。另外，同學無法複習全部考試內容，所以要懂得因應不同狀況改變策略。而且要先理解相關概念，再將概念簡化至寥寥數句方便記憶。

寄語勿讓考試侷限視野

姜同學寄語其他學生在準備考試時不要侷限視野，人生不只得考試：「疫情期間大家都很辛苦，但it will be over。不要將視野侷限於考試中，這個考試只是人生的一部分，考試期間不要忽略生活的其他面向，最重要是能夠平衡溫習和生活。」

他亦感謝家人一直以來的支持，他們曾鼓勵他不用太在意成績，支持他向目標進發：「你考試成績如何並不重要，最重要是你可以做到想做的事情，這樣我們就會支持你」，令他非常感動。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學因材施教，重視學生的個人潛能，協助他們發揮才華。

老師大讚為人謙卑好學

浸會大學附屬學校王錦輝中小學的首席副校長（中學部暨國際課程總監）廖詠琪表示，不少老師都欣賞姜子聖謙卑的性格，即將他年紀輕輕時已展現數學和科學方面的才能，但他從不自滿，也願意與同學分享所學。他為人好學且求真，願意探索不同知識，更會不斷審視自己並改進弱項，持續進步。

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