IGCSE放榜｜耀中誕三狀元　男狀元憂患癌冀讀醫貢獻力量攻克疾病

撰文：何瑞芬
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九龍塘國際學校香港耀中國際學校今年共誕生3名國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）狀元，考獲「10A*」成績，當中有兩名狀元正考慮未來或海外升學。

狀元之一的鍾澤成指，原預計自己成績不太好，可能有B或C，尤其認為英文較弱，不敢相信獲「10A*」，他稱，長久來有嚴重健康焦慮，時常懷疑自己是否患癌症或免疫系統症病等，在做各種搜查時產生興趣，亦了解到疾病之苦，故希望未來可做事醫學工作，為人類攻克疾病貢獻力量。

香港耀中有3名學生在IGCSE考獲10A*成績。（左起）鍾澤成、陳海喬及劉泳言。（香港耀中提供）

鍾澤成表示，因原先預料成績不會很好，故得悉考獲「10A*」時，首先幾乎不敢相信，緊隨而來才是巨大的喜悅感，並指感謝一路上陪伴的老師，尤其自己英文一直較弱，只有B級水平，幸得一名老師幫助，才提升至今日獲得A*，形容以前認為幾乎是遙不可及的目標。

狀元教路每日列出待辦清單　不可困在家無所事事

疫情期間應考，鍾澤成認為最重要是保持良好的生活習慣，建議每日列出一個待辦清單是必不可少的事情，強調不可讓自己困在家裡無所事事，又指自己無特別的「放鬆秘訣」，做想做的事，累了想放鬆就放鬆，切勿考慮太多。

香港耀中國際學校。

有嚴重健康焦慮憂患癌　查資料後對醫學深感興趣

鍾澤成又說，長久以來有較嚴重的健康焦慮，「我曾經整日懷疑過自己是否有癌症、免疫性疾病等各種嚴重疾病，即使到現在，這種焦慮也沒有完全消除」，但在緊張及懷疑同時也會做各種搜查，了解過程中對該些知識產生興趣，亦了解到些疾病有多麼痛苦，得悉一些疾病並無治療方法更令他坐立難安。

他之後希望選修生物化學或者生物科技，較想到海外大學升學，並希望投入到醫學研究等方面，為攻克疾病出一分力。

女狀元陳海喬嘆疫情減少與朋友老師互動

另一狀元陳海喬則指，疫情令她與朋友及老師間互動減少，形容難像以前般專心聽課，心情無以前輕鬆快樂，但經常會在小息或午餐時候和朋友視像「見面」，嘗試彌補在網課中失去的親切感。

她稱，現時目標是努力完成IB課程，希望兩年後疫情可到尾聲，能讓她到海外大學體驗及見識外地文化，正考慮讀醫科還是土木或環境工程、城市規劃或法律系。她又稱，父親是工程師，故自己對工程亦感興趣。

另一女狀元劉泳言則稱，疫情期間溫習，會每日盡量抽出4小時自由時間，因每日網課看屏幕亦較辛苦，亦會約朋友視像聊天。她稱還未決定大學希望修讀什麼科目，但希望朝藝術或醫科方面發展，同時希望留港升學，因不想離開家人及朋友。

▼7月20日　2022年DSE中學文憑試狀元▼

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