IGCSE｜耀中3學生獲10A*成會考狀元　王錦輝中學一考生成高考狀元

「英國會考」國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）昨日（18日）放榜，九龍塘國際學校香港耀中國際學校誕生3名狀元，獲得「10A*」，另有15名學生考獲「10A」佳績。



另外，沙田直資一條龍學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦在其Facebook公布普通教育高級程度證書（GCE A-Level）學生成績，即「英國高考」，指有46%學生考獲3科A*成績，其中一人更以5科A*排名第一。



香港耀中3名學生考獲IGCSE「10A*」佳績。（香港耀中提供）

香港耀中表示，今年11年級有148名學生報考IGCSE，當中73人獲頒「優等」文憑（Distinction）、56人獲「良等」文憑（Merit），全校考生獲得A*至A級比率佔全校應考科目的49%。當中，有3名考生考獲「10A*」佳績，榮登該屆狀元；15位學生勇奪「10A」，27位學生考獲「9A」，成績令人鼓舞。

耀中教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）表示，由於疫情反覆，持續的網上教學無疑對莘莘學子產生影響，惟學生仍在這個時期展現過人的抗壓及適應力，有賴教學團隊令同學無論實體或線上課堂期間亦能夠靈活學習。

至於沙田直資一條龍學校王錦輝中小學亦在其Facebook公布普通教育高級程度證書（GCE A-Level）學生成績，獲「A*」比例佔全校應考科目50%，「A*至A」則高達82%。該校更指，有46%學生考獲「3A*」成績，其中一人更以「5A*」排名第一。