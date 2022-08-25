天文台嚴選香港10大打卡位！飽覽維港景色+賞雲海獅子山+石灘觀星

平日放假想與家人外出遊玩、散步打卡，但又不知哪裡有好景觀？日前天文台分享了香港十大打卡好地方，相信不少自認熟悉香港打卡點的人也未必去過所有景點。假日不妨帶上另一半和小朋友一起浪漫出遊，留下美好回憶！



第10位：紅香爐峰

紅香爐峰位於港島區寶馬山，有不少簡單的郊遊路線可直達此地點，可欣賞維港的日落美景。

地址： 北角金督馳馬徑

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第9位：石澳

石澳是著名的觀星地點，光害少，晚上可以邊吹海風邊在視野廣闊石灘觀星。

地址：石澳大頭洲

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第8位：流水響

流水響水塘自然景色優美，湖面倒影映出森林藍天，被喻為「天空之鏡」，路線簡單，是親子郊遊的好地點！

地址：新界東北八仙嶺郊野公園流水響

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第7位：亞皆老街

鬧市也是打卡的好地點。平日可在亞皆老街紛擾的街道中觀賞夕陽美景，有曼哈頓懸日之感。

地址：香港九龍西油尖旺區至九龍城區亞皆老街

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第6位：大帽山

大帽山一年四季都可以觀賞「雲海」的景色，有機會看見獅子山聳立雲海之上的虛幻景觀。

地址：大帽山

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第5位：機場維修區海傍

機場維修區是著名的打卡熱點，景觀開揚適合觀賞日落。

地址：赤鱲角南環路機場維修區

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第4位：大埔滘潮汐站

位於大埔的潮汐站有60多年歷史，潮汐站三面環海，適合打卡。

地址：吐露港天文台大埔滘潮汐站

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第3位：大欖

可以在大欖遠眺大欖涌機場多普勒天氣雷達站，也可以吹著海風打卡。

地址：新界大欖涌

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第2位：大老山

郊遊時可行大老山，到大老山天氣雷達站打卡。

地址：九龍黃大仙區與新界沙田區之間大老山

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

第1位：我的天文台APP

天文台的「我的天文台APP」有不少天氣照片，可每日留意並發掘新的打卡好地點。

（圖片來源：FB@香港天文台 HKO）

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