親子好去處｜香港20+康文署兒童嬉水池 巨型滑水梯+海盜船+噴泉
香港游泳池｜天氣逐步回暖，小朋友準備開始到兒童嬉水池玩水乘涼！《01親子》為大家搜羅康文署轄下45個公眾游泳池，當中一共有22個嬉水池，內設豐富嬉水設施，如滑梯、噴水池、水簾等，適合小童及幼童遊玩。內文更羅列全港公眾嬉水池的環境相片、地圖、前往方法及開放時間，家長可作參考。
港島區
港島東游泳池、柴灣游泳池、堅尼地城游泳池
港島東游泳池
港島東游泳池有圓形的戲水池及嬉水池，水深分別為0米至0.15米及0.3米至0.45米，設水槍、滑梯等設施。游泳池另設家庭更衣室。
查詢電話
2151 4082
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
*2025年9月11日至10月31日進行維修工程，暫停開放。
清潔日
星期三進行大清潔，於第三節重開。
地址：香港西灣河鯉景道52號
柴灣游泳池
柴灣游泳池有3個嬉水池，其中兩個水深分別為0.39米至0.5米及0.39米至0.45米。游泳池另設家庭更衣室。
查詢電話
2558 3538
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
清潔日
星期二進行大清潔，於第三節重開。
地址：香港柴灣新廈街345號
堅尼地城游泳池
堅尼地城游泳池有「西環水立方」之稱，環境優美，場內設嬉水池，水深為0米至0.85米。游泳池另設家庭更衣室。
查詢電話
2817 7973、2817 4504
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
*室內泳池由2025年9月11日至10月31日進行每年維修工程，暫停開放。
清潔日
星期三進行大清潔，於第三節重開。
地址：香港堅尼地城西祥街北2號
九龍區
大環山游泳池、九龍仔游泳池、何文田游泳池、佐敦谷游泳池、斧山道游泳池、九龍公園游泳池、大角咀游泳池
大環山游泳池
大環山游泳池有3個嬉水池，水深分別為0.13米至0.29米及0.14米至0.45米。游泳池另設家庭更衣室。ViuTV的人氣節目《I SWIM》也是在這裡取景。
查詢電話
2333 1335、2334 1570
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
清潔日
星期四進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍紅磡環海街7號
九龍仔游泳池（暫停開放）
九龍仔游泳池有嬉水池及家庭更衣室。現正進行改建工程，預計今年重開。
查詢電話
2336 5817、2336 5790
開放時間
九龍仔游泳池現正進行改建工程，預計將於2025 年重開。
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍延文禮士道13號九龍仔公園
何文田游泳池
何文田游泳池有2個室內嬉水池，水深分別為0.9米至1.2米及0.38米；另外有2個戶外嬉水池水深同樣是0.9米至1.2米及0.38米。
查詢電話
2715 0139
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
*室內泳池於2025年9月11日至10月31日進行每年維修工程，暫停開放
清潔日
星期三進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍何文田忠義街1號
佐敦谷游泳池
佐敦谷游泳池有多種嬉水設施，包括滑水梯及動物形狀浮泡。場內設4個嬉水池，其中兩個水深皆為0.2米至0.6米，另外兩個為0.2米至0.3米及0.6米。設家庭更衣室。
查詢電話
2305 5919、2305 5920
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
清潔日
星期二進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍牛頭角彩霞道6號
斧山道游泳池
斧山道游泳池設多項有趣嬉水設施，包括海盜船、多種滑梯、涼亭、噴泉、水槍等，適合兒童及幼童遊玩。場內設1個水深為0.4米的室內嬉水池，以及2個室外嬉水池，水深為0.4米及0.6米。
查詢電話
2350 6173、2350 6062
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
*室內泳池 2025年4月16日至2025年6月5日，暫停開放
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍黃大仙龍翔道30號
九龍公園游泳池
九龍公園游泳池設3個戶外嬉水池，水深分別為0米至1.4米、0米至1.5米及0米至1.1米，設家庭更衣室。
查詢電話
2724 3577
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
*室內泳池於2025年4月16日至2025年6月5日進行每年維修工程，暫停開放
清潔日
星期二進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園
大角咀游泳池
大角咀游泳池設1個室內嬉水池，水深0.4米，以熱帶風情為主題，有椰子樹、海豚、水炮等設施。場內設家庭更衣室。
查詢電話
2393 1237
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）
*泳池於2025年9月11日至2025年10月31日進行每年維修工程，暫停開放
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓
新界區
上水游泳池、青衣游泳池、將軍澳游泳池、西貢游泳池、顯田游泳池、馬鞍山游泳池、大埔游泳池、荃景圍胡忠游泳池、城門谷游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、屯門西北游泳池、天水圍游泳池
上水游泳池
上水游泳池設1個戶外嬉水池，水深為0.1米至1.6米，泳池設3條長滑梯，小朋友肯定喜歡。場內亦設家庭更衣室。
查詢電話
2679 4844
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*滑水梯池因救生員不足即日起暫停開放，直至另行通告為止。
清潔日
星期四進行大清潔，於第三節重開。
地址：上水天平路38號
青衣游泳池
青衣游泳池設1個嬉水池，水深0.3米至1.1米，有3條斜度較低的滑水梯。場內亦設家庭更衣室。
查詢電話
2435 6407
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*戲水池 , 淺水池因救生員不足即日起暫停開放，直至另行通告為止。
清潔日
星期四進行大清潔，於第三節重開。
地址：青衣青敬路51號
將軍澳游泳池
將軍澳游泳池設2個嬉水池，水深為0米至0.95米及0.9米至1.1米。場內更設按摩池，父母可以休息放鬆一下。
查詢電話
2706 7646、2706 6767
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*主池於2025年5月4日至2025年6月23日進行每年維修工程，暫停開放
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：將軍澳運隆路9號
西貢游泳池
西貢游泳池設1個嬉水池，水深0.1米至1.1米。場內更設家庭更衣室及育嬰室。
查詢電話
2792 7285
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*嬉水池2因救生員不足即日起暫停開放，直至另行通告為止。
清潔日
星期三進行大清潔，於第三節重開。
地址：西貢惠民路12號
顯田游泳池
顯田游泳池設戶外嬉水池，嬉水池區水深為0.3米至0.86米；深水區水深為0.83米至1.5米，有不少嬉水設施，包括水槍、蘑菇瀑布、滑梯、噴泉等。另外更設幼童區，水深為0.35米至0.5米，更有兒童滑水梯（水深0.83米-0.9米）。場內有家庭更衣室。
查詢電話
2607 3423
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*室內泳池於2025年9月11日至10月31日進行每年維修工程，暫停開放
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：沙田大圍車公廟路68號
馬鞍山游泳池
馬鞍山游泳池設3個嬉水池及1個幼童池，有蘑菇及樹木噴水池，以及不同海洋生物鱷魚樣的噴泉設施。場內最吸引莫過於多個9米高的巨型滑水梯，刺激有趣之外，更可欣賞海景，大人小孩可以一同玩樂！
查詢電話
2641 0776
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*大型滑水梯、訓練池, 圓形梯級池因救生員不足即日起暫停開放，直至另行通告為止。
清潔日
星期二進行大清潔，於第三節重開。
地址：馬鞍山鞍駿街33號
大埔游泳池
大埔游泳池設2個嬉水池，水深為0米至1.35米及1米。場內更設6條超長滑水梯，較大的兒童可以盡情放電！場內有家庭更衣室。
*跳水池, 滑梯池, 兒童池因救生員不足即日起暫停開放，直至另行通告為止。
查詢電話
2661 2244、2665 5058
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：大埔汀太路11號
荃景圍胡忠游泳池
荃景圍胡忠游泳池設1個嬉水池及兒童池，水深分別為1米至1.2米及0.47米，相比其他游泳池，這裡沒有太多遊玩設施。場內另設家庭更衣室。
查詢電話
2413 5523
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
清潔日
星期二進行大清潔，於第三節重開。
地址：荃灣荃景圍178號
城門谷游泳池
城門谷游泳池設3個戶外嬉水池，水深分別為0.1米至0.5米、0.6米至1.2米及1.2米。場內另設家庭更衣室。
查詢電話
2416 0522、2414 8985
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*室內主池於2025年5月1日至2025年6月30日進行每年維修工程，暫停開放
清潔日
星期一進行大清潔，於第三節重開。
地址：荃灣城門道21號
賽馬會仁愛堂游泳池
賽馬會仁愛堂游泳池設2個嬉水池，水深為0.8米、0米至1.3米。有蘑菇水簾及兩條超長滑水梯。
查詢電話
2464 7149、2464 6561
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
清潔日
星期二進行大清潔，於第三節重開。
地址：屯門青松觀路
屯門西北游泳池
屯門西北游泳池設室內嬉水池，水深為0米至0.5米。
查詢電話
2164 8355、2164 8349
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
*室內訓練池、嬉水池及按摩池於2025年9月1日至10月21日進行每年維修工程，暫停開放。
清潔日
星期三進行大清潔，於第三節重開。
地址： 屯門鳴琴路95號
天水圍游泳池
天水圍游泳池設1個嬉水池，水深0.43米至1.1米，假石山上更有3條巨型滑水梯，滿足愛刺激的小朋友。場內另設家庭更衣室。
查詢電話
2446 9057、2446 1103
開放時間
上午6時30分至晚上10時
（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）
清潔日
星期四進行大清潔，於第三節重開。
地址：天水圍天柏路1號